Sale a la luz el desagradable mensaje de Messi por Instagram a quien le critica por irse al PSG

Aunque lo esconde o se lo esconden, Messi tiene mucho carácter. Y se enfada cuando alguien no habla como cree que tiene que hablar de él, aunque sea lejano. Pero la imagen del argentino que se ve es la de un futbolista y persona calmada. Jamie Carragher, ex futbolista del Liverpool, ha confesado que no es tan así.

Comentarista en la Premier, tras un partido de este fin de semana, ha confesado qué le dijo Messi tras comentar él que su fichaje por el PSG no era acertado. Todo lo ha revelado en directo en la televisión inglesa, en una conversación ante la cámara con Gary Neville, con el que comparte labores de comentarista

Todo empieza porque Carragher no mete a Messi en su equipo de los mejores del año pasado. “No está Messi. Ya tuvimos ese debate al principio de la temporada sobre quién era mejor, Ronaldo o Messi. Y yo era el hombre de Messi y Neville era Ronaldo, pero por desgracia...”

Neville le interrumpe: “Messi no está contigo, ¿verdad?No está contento contigo, ¿verdad, Messi?”

Carragher : “No, no está nada contento conmigo ”.

Neville : “¿Por qué?”

Carragher: “Critiqué a Cristiano Ronaldo al principio d la temporada porque no me pareció un gran fichaje para el United. Y lo comparé con el caso de Messi, que tampoco me parecía que fuera un gran fichaje para el PSG...”

Y continúa: “Recibí un mensaje privado en Instagram...”

El presentador, que empieza a ver que la historia tiene algo, le pregunta si del futbolista del que están hablando, es de decir, de Messi.

Carragher: “Del mismo. No voy a mostrar los mensajes privados, pero básicamente me llamó burro”.

Para el presentador, la buena noticia es que Messi les ve.

Carragher: “Nos, ve, pero Messi me encanta. Es el mejor jugador de todos los tiempos, y comparado contigo, yo era un burro, lo acepto”, comenta con humor Carragher, que sin embargo considera que no es uno de los mejores del año: “No vas a entrar en mi equipo, no has jugado lo suficientemente bien, aunque hayas ganado la Copa América en verano. No es suficiente para dejar fuera a mi hombre, Mo Salah”.

Honoured to be called a donkey by the Legend Lionel Messi! @EASPORTSFIFA



pic.twitter.com/mruaGNuC1Z — Jamie Carragher (@Carra23) January 21, 2022

Todo esto choca, porque el ex futbolista sí ha sido un defensor de Messi frente a otros, sobre todo cuando en los debates el contrario defiende a Cristiano Ronaldo. Pero el futbolista argentino o quien le cuenta esas cosas, no debió ver esos programas: “Messi te lleva a un lugar donde no puedes creer lo que estás viendo, mientras Ronaldo hace cosas que otros jugadores pueden hacer”, ha asegurado alguna vez el ex futbolista. “Has visto a alguien marcar goles de cabeza, faltas y todas esas cosas. Pero Messi puede hacer cosas que nunca hemos visto antes”.