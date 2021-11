Messi no se adapta al PSG y podría rescindir su contrato

Deportes

El París Saint Germain se las prometía muy felices el pasado verano cuando cerró el fichaje de dos cracks de la talla de Sergio Ramos y Leo Messi, pero lo cierto es que más que un valor añadido para el equipo se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza.

A la incógnita que rodea a la recuperación y debut del ex capitán del Real Madrid, se une ahora el malestar del PSG con el argentino -al que no ven implicado en el equipo- y el propio agobio del ex culé que no acaba de adaptarse a la vida de París, ni a sus compañeros de vestuario y no descarta, incluso rescindir el contrato.

Leo Messi no es feliz en París. Lo saben en el FC Barcelona y lo saben en Francia, donde los medios galos han hecho referencia a ello en reiteradas ocasiones. El astro argentino no tiene el protagonismo deseado en su nuevo club y la afición ya ha quejado de su rendimiento. A Messi le falta gol, no ha demostrado aún su calidad sobre el césped y su familia no acaba de adaptarse a la capital gala.

En un artículo de opinión publicado en Mundo Deportivo, el periodista Lluís Canut, explica que Messi podría solicitar la rescisión de su contrato con el PSG a la mitad de su cumplimiento, justo después de que se celebre el Mundial de Qatar 2022. Este torneo es la gran obsesión del futbolista, que tendrá su quinta y última oportunidad de ganar un Mundial.

En el citado artículo, se contempla incluso la idea de que Messi regrese al FC Barcelona como acaba de hacer Dani Alves, dentro de un año o un año y medio. Entonces tendría 35 años y en Barcelona siempre se respetó su jerarquía en el campo. No es la primera vez que desde medios catalanes cercanos al entorno del argentino se apunta esta posibilidad.

En París están hartos

Lo cierto es que al PSG no le importaría esa opción porque ya se han encargado de mostrar en público que no están contentos con el rendimiento del argentino. En Francia pensaban que Leo Messi iba a llegar al Paris Saint-Germain y empezaría a marcar los goles de dos en dos y verían al jugador de su mejor etapa en el FC Barcelona, pero nada más lejos de la realidad. En sus inicios en el PSG está lento y son muchos los que critican su rendimiento.

El argentino ha tenido un más que discreto inicio en el Parque de los Príncipes después de toda la expectación que generó su llegada y el tridente con Neymar y Mbappé, tampoco funciona. En París comienzan a impacientarse y prueba de ello es hace una par de semanas L’Equipe le dedicaba su portada y no precisamente para lanzarle elogios.

Voici la une du journal L'Équipe du vendredi 29 octobre 2021, qui sera accompagné de 24 pages consacrées à l'histoire des Jeux de Paris 1924 jusqu'à ceux de 2024 > https://t.co/NIRLqs6u4D pic.twitter.com/AROBwVG0X4 — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 28, 2021

Esta misma semana, el desencuentro volvía a hacerse patente cuando el club estalló tras ser convocado por la selección argentina.

El argentino sufre una lesión en la rodilla izquierda que le obligó parar y a perderse los partidos contra el RB Leipzig en Liga de Campeones y ante el Burdeos en la Ligue 1. Incluso viajó a Madrid para tratarse. Pese a estos problemas físicos, Messi fue convocado por Argentina para disputar los encuentros de clasificación para el Mundial de Catar 2022, contra Uruguay y Brasil. Aunque Messi fue suplente ante Uruguay y solo disputó 19 minutos, se da por seguro que estará en el encuentro ante Brasil del próximo martes.

Esta circunstancia ha hecho explotar al PSG, que no entiende que su futbolista haya sido convocado cuando está lesionado. “No estamos de acuerdo en dejar ir a la selección a un jugador que no está en una condición física óptima y que se encuentra en una fase de rehabilitación. No es lógico”, declaró Leonardo, director deportivo del PSG, en Le Parisien. Leonardo llegó a asegurar que situaciones como las que está viviendo su club con Messi y Argentina “merecen un acuerdo total con la FIFA”.

Las aguas no corren tranquilas en el PSG y el vestuario se ha convertido en un auténtico polvorín.