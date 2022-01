Messi tiene bloqueado a un tertuliano de ‘El Chiringuito’ de Pedrerol

Leo Messi lleva años siendo uno de los futbolistas de los que más se habla en ‘El Chiringuito’, el programa que presenta y dirige Josep Pedrerol. La última revelación relacionada con el delantero argentino afecta a uno de los colaboradores del programa, quien confesó que el jugador del París Saint-Germain le tiene bloqueado en todas las redes sociales.

Se trata de Jota Jordi, el tertuliano que más defiende al Barcelona y que se lo confesó al youtuber Jordi Wild en su programa ‘The Wild Project’. “Leo me tiene bloqueado en todos lados. Instagram, Twitter, grupo de WhatsApp… No lo he contado nunca”, aseguró Jota Jordi, quien dejó claros cuáles son sus principios: “Yo defiendo al Barça y hay jugadores que piensan que cuando se van creen que los vas a seguir defendiendo en todo porque sí, y no. Yo defiendo al Barça”.

Este bloqueo en redes sociales se produjo, según reconoció Jota Jordi, después de una de las derrotas del Barcelona contra el Bayern esta temporada: “En el plató, Jorge D’Alessandro dijo, relacionado con ese partido, que sin Messi el Barça no va a ganar. Yo ahí me sentí ofendido y dije: ‘que yo sepa en los últimos diez años con Messi hemos ganado dos Champions’. Tener a Messi no te asegura ganar diez Champions”.

“Ese fue el comentario que hice y no era para atacar a Messi. Yo siempre he defendido a Messi. La relación era buena, pero le sentó muy mal y me lo hizo saber”, añadió el colaborador de ‘El Chiringuito’.