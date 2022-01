Una árbitra italiana denuncia que es víctima de “porno venganza”

La árbitra italiana Diana di Meo, de 22 años, ha denunciado que es víctima de “porno venganza”. Asegura que le han robado vídeos íntimos y los están compartiendo en redes como WhatsApp y Telegram.

Di Meo, que arbitra partidos en categoría semiprofesional, denunció su caso a través de su cuenta en Instagram. “Están compartiendo vídeos privados míos en redes sociales como Telegram y WhatsApp, contenidos que yo no he compartido y algunos de ellos grabados sin mi consentimiento. Me enteré gracias a unos chicos. Lo denuncié en las redes sociales para ganar fuerza, porque llevaba dos días encerrada en casa. Es una situación que no le deseo a nadie, estoy tratando de resistir, pero no todos lo logran”, denunció la joven árbitra.

Di Meo aseguró que “están rastreando a los autores y a los involucrados en compartir los vídeos, porque eso también es un delito”. Los culpables se enfrentan a una pena de hasta seis años de cárcel.

Además del vídeo en el que denunció su situación, Di Meo envió un mensaje a sus seguidores: “La pornografía vengativa, también denominada “pornografía no consentida” y también abuso sexual mediante imágenes, es el acto de compartir imágenes o vídeos íntimos de una persona sin su consentimiento. Estoy aquí para hablar de ello, muchos no nos arriesgamos a hacerlo y nos escondemos. Espero dar voz a todas las víctimas que son culpadas, cuando en realidad el culpable está al otro lado de la pantalla, filmando o ‘solo’ compartiendo. Hoy soy yo la víctima, mañana puede ser alguien cercano a mí que puede estar viendo los vídeos ahora mismo y sonriendo. Nunca es culpa de la víctima, recuérdalo. Mantened siempre la cabeza alta, chicos, siempre”.