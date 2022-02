París Saint-Germain y Real Madrid se enfrentan este próximo martes en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en el Parque de los Príncipes y allí se podrá ver al delantero francés Kylian Mbappé enfrentarse al que podría ser su próximo equipo y a Leo Messi jugar por primera vez contra el Madrid con una camiseta diferente a la del Barcelona. Quien parece que no podrá estar en ese partido es Sergio Ramos, al que una nueva lesión impedirá medirse en el campo al que fue su club durante las pasadas 16 temporadas.

El entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, fue entrevistado en la Cadena SER y no esquivó ninguna pregunta sobre Mbappé, Messi, Neymar, Zinedine Zidane o Sergio Ramos, de quien elogió lo que aporta al equipo y del que no tiene duda de que podrá seguir jugando al máximo nivel. “Sergio ha sufrido de algunas recaídas cuando parecía que podía enganchar un periodo de competición bueno. Veremos a ver si llega al martes y, si no, esperemos contar con él para la vuelta. Está transmitiendo su experiencia cosechada en el Real Madrid. Es un jugador que lo vive con tremenda pasión, que trabaja siempre al máximo. Sería bueno para él poder estar compitiendo sin recaer”, declaró Pochettino, que cuando fue preguntado si Ramos tiene capacidad todavía para estar a un nivel alto, sentenció: “Seguro que sí”.

En cuanto al futuro de Mbappé, el técnico argentino consideró que no dependerá de los que suceda en esta eliminatoria contra el Real Madrid: “Una decisión tan importante no creo que pase por un partido o una eliminatoria. Es un chico inteligente, maduro, con una tremenda capacidad de análisis y que sabe siempre lo que él quiere para su carrera y su futuro. Con gente alrededor de él que le aconsejan de la mejor manera... no creo que sea el caso”.

De Mbappé, Pochettino destacó su valor humano: “Realmente un descubrimiento humano increíble. La lengua ha ayudado porque habla perfectamente inglés y español y eso da mucha cercanía. Es un chico con un carisma excepcional. Desprende una energía increíble. La verdad es que es una suerte poder trabajar en este momento con él y con otros grandes jugadores. Conocerlo dentro de la zona donde se sacan la armadura de superhéroes y realmente encontrar a un chico con carisma y madurez. Sobre todo, por lo joven que es y por los valores que a él lo rigen en la vida cotidiana. Para mí es un jugador que está en el top-5 del mundo sin ninguna duda”.

De Messi aseguró que “es un genio. Es algo fuera de lo común. Es de esos jugadores que salen cada 100 años. Está en su plenitud, en su mejor momento. Está en un momento de madurez increíble y llega a este momento del campeonato en su mejor momento. No tengo ninguna duda de que va a mostrar su mejor versión”.

Pochettino no confirmó si Neymar, un jugador que “tiene magia”, estará recuperado de su lesión para poder enfrentarse el Madrid y reconoció que no le molesta que se habla de Zidane como el próximo entrenador del PSG. Recordó que cuando el francés era el técnico del Madrid, era el nombre de Pochettino el que se relacionaba con el club español.