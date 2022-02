El PSG da por perdido a Sergio Ramos

Cinco partidos y 284 minutos en seis meses. Ese es el balance de Sergio Ramos desde que fichó por el PSG el pasado verano después de 15 años en el Real Madrid. Pese a llegar como agente libre y no costar un solo euro en el traspaso, la operación por parte del club parisino no ha sido ni mucho menos la esperada y ya hay voces en Francia que apuntan a su retirada más pronto que tarde.

Y es que el camero no acaba de levantar cabeza. El staff médico del PSG sabía que Ramos estaba lesionado cuando llegó y que advirtió al club mediante un informe de los problemas que se avecinaban, por lo que Al-Khelaifi no se puede considerar engañado. Aún así, desde la directiva esperaban un mayor rendimiento del defensa.

Los médicos del equipo parisino diseñaron un plan de un mes en julio para que Ramos pudiera volver a los terrenos de juego en agosto, alertados de sus problemas de rodilla y de las molestias que tenía en la pantorrilla. A finales de agosto, el exjugador del Real Madrid recayó de su lesión en la pantorrilla y a partir de ahí se han producido recaída tras recaída. A lo que hay que añadir los problemas de ansiedad del jugador. Desde Le Parisien ya subrayaban hace un par de meses que unas de las razones por las que Ramos no se ha recuperado es por sus problemas de ansiedad. El jugador tiene ansiedad por jugar pero el Staff médico es cada día más reacio. Esa ansiedad para volver provoca recaídas constantes en la pantorrilla que lo alejan de los terrenos de juego.

Sergio Ramos fichó por el París Saint-Germain el pasado 8 de julio y no pudo debutar a causa de una lesión en el sóleo de su pierna izquierda hasta el 28 de noviembre. Ese día disputó el partido completo contra el Saint-Étienne. No volvió a jugar hasta el 19 de diciembre, cuando disputó 45 minutos contra el modestísimo Entente Feignies Aulnoye en la Copa de Francia. Tres días después fue suplente contra el Lorient en Liga. Saltó al campo en la segunda parte, pero solo jugó 41 minutos. Fue expulsado después de ver dos tarjetas amarillas en cuatro minutos. En total, solo ha podido disputar cinco partidos en lo que va de temporada: cuatro de Ligue 1 y uno de Copa de Francia.

La última lesión de Sergio Ramos ha sido la gota que ha colmado el vaso en el París Saint Germain y hace unos días la prensa gala alertaba de que el camero padece el “síndrome del sóleo viejo” y ponían fecha a su retirada. El ex madridista, que no podrá estar en la eliminatoria clave de Champions ante el Real Madrid, no ha logrado alcanzar la estabilidad en el plantel de Mauricio Pochettino por lo que en el Parque de los Príncipes siguen planteándose la opción de rescindir su contrato el próximo verano y ya trabajan en la llegada de otro defensor de máximo nivel con vistas a verano. Matthijs de Ligt se ha convertido en una de la opciones predilectas para jubilar al camero.

El sustituto para jubilar a Ramos

Llegado a la Juventus en 2019, Matthijs De Ligt vuelve a estar en el radar de los más grandes clubes europeos. El rendimiento del defensor neerlandés desde su llegada a la Juventus ha sido muy irregular y en l club italiano buscan hacer caja con su salida en verano, fijando su precio de salida en 65 millones de euros. Una salida que hace unos días fue confirmada por su representante Mino Raiola. «Ya veremos en verano. Puede ser que vaya a la Premier League, también al Barça, al Real Madrid, o al PSG», declaró Raiola dando a las a los rumores de su salida.

Con un Marquinhos prácticamente solo en esta faceta, con Ramos sin poder estar al 100% a estas alturas de la temporada y un Kimpembe que sigue presentando un rendimiento muy intermitente, la directiva del PSG se ha puesto manos a la obra, y según los medios galos y el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, el cuadro de la capital francesa trabaja ya en el fichaje del central de cara al próximo verano.

Si no se produce un giro radical en la situación física de Sergio Ramos, el defensa parece ya sentenciado en el PSG.