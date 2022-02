Horario y dónde ver el Barcelona-Nápoles de Europa League

El Barcelona se estrena esta temporada en la Europa League, después de haber sido eliminado en la Liga de Campeones, y lo hace contra un complicado rival. El equipo que entrena Xavi Hernández recibe al Nápoles a las 18:45 (hora peninsular española) en el Camp Nou en la ida de esta eliminatoria de playoff. El partido podrá verse en directo por televisión a través de Movistar Liga de Campeones y el minuto a minuto podrá seguirse en la web de LA RAZÓN. El choque de vuelta se disputará la próxima semana, el jueves 24 de febrero, a las 21:00 en el estadio Diego Armando Maradona.

Xavi Hernández asegura que afronta esta competición “muy motivado”, aunque reconoce que le da “rabia escuchar el himno de la Champions y no estar ahí”. “Para nosotros es una oportunidad para entrar directamente en Champions. La Europa League tampoco es un nivel de Tercera. Los últimos campeones son muy buenos: el Villarreal, el Sevilla”, añadió Xavi para tratar de resaltar la importancia que tiene esta competición para el Barcelona, que no la jugaba desde la temporada 2003-04. Dani Alves no podrá disputar la Europa League al no estar inscrito, ya que fue el futbolista descartado por el Barcelona, que solo pudo inscribir a tres de sus últimos cuatro fichajes. Xavi prefirió a Ferran Torres, Adama Traoré y Pierre-Emerick Aubameyang.

Los equipos españoles han ganado siete de las últimas diez Europa League. El Villarreal ganó la temporada pasada, el Sevilla en 2014, 2016, 2016 y 2020 y el Atlético de Madrid en 2012 y 2018. Los otros tres títulos los consiguieron el Chelsea, en 2019 y 2013, y el Manchester United, en 2017.

También disputan sus encuentros de playoff de la Europa League este jueves otros tres equipos españoles, el Real Betis, el Sevilla y la Real Sociedad. El Real Betis visita al Zenit en San Petersburgo a partir de las 18:45, en un partido que podrá verse en directo por Movistar Liga de Campeones 1.

El Sevilla recibe a las 21:00 al Dinamo de Zagreb el Sánchez Pizjuán y podrá seguirse en directo por Movistar Liga de Campeones, mientras que la Real Sociedad visita, también a las 21:00, al RB Leipzig, un equipo que como Barcelona, Sevilla y Zenit procede de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Leipzig-Real Sociedad podrá verse en directo a través de GOL.

Los encuentros de vuelta de estas eliminatorias también se disputarán el próximo jueves 24 de febrero. A las 18:45 se jugarán el Dinamo de Zagreb-Sevilla y Real Sociedad-Leipzig y a las 21:00 el Real Betis-Zenit.