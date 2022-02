Liga Europa, Barcelona - Nápoles: entre la molestia y la necesidad

Como si de un ejercicio de autoconvencimiento se tratara, Xavi tuvo que repetir varias veces en conferencia de prensa que está «muy motivado». «Y los jugadores, también», insistió. ¿Y qué dicen los jugadores? Pedri: «Nos vamos a dejar la piel». El Barcelona afronta la Liga Europa entre la pena y la esperanza, una lucha interna con la que no puede salir al campo porque el primer rival que le ha tocado es uno de los más complicados, el Nápoles. «Claro que me da rabia escuchar el himno de la Champions y no estar ahí», insiste Xavi. Pero su realidad ahora es que tiene que afrontar la segunda competición continental porque el nivel es para lo que le da, así de sencillo. Acostumbrado a luchar por la Orejona durante los últimos 15 años, la motivación es volver a hacerlo el próximo curso, y para eso hay dos caminos: quedar entre los cuatro primeros en Liga o ganar la Liga Europa.

❝La Europa League es un título que el Barça no tiene y es una motivación para nosotros❞



🔊 - Xavi - pic.twitter.com/bIfR2NXp5p — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 16, 2022

Lo primero ya se ha visto que va a ser una pelea dura: están el Real Madrid y el Sevilla destacados, peleando por el título, y quedan dos plazas más. Se ha metido el Betis y su fútbol portentoso en la lucha, y está también el Atlético e incluso pueden unirse equipos como la Real Sociedad y el Villarreal.

Lo segundo es también de largo recorrido y puede desgastar. La eliminación en la Champions descabalgó un poco el presupuesto del club y para que la Liga Europa sea algo rentable económicamente sólo vale quedar campeón. En realidad es un torneo en el que los azulgrana tienen poco que ganar porque si son eliminados habrá críticas y si vencen tampoco se celebrará como un grandísimo éxito. Pero el objetivo de la Champions debería ser suficiente aliciente, ya que no disputar la próxima edición sí sería una catástrofe de difícil solución en todos los sentidos: habría menos dinero, no llegaría un fichaje estrella... «Para nosotros es una oportunidad para entrar directamente en Champions. La Europa League tampoco es un nivel de Tercera. Los últimos campeones son muy buenos: el Villarreal, el Sevilla...», insistió Xavi.

El conjunto catalán tendrá que afrontar el duelo seguramente sin Araujo, que no hizo el último entrenamiento con el grupo después la sobrecarga en el sóleo que tuvo en el derbi del domingo ante el Espanyol. Tampoco estará Alves, que no está inscrito en la competición: “Ya dije que fui injusto”, comentó Xavi. Aubameyang podría tener sus primeros minutos como titular.