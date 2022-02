El increíble y millonario imperio empresarial de Mesut Özil

El ganador de la Copa del Mundo de Alemania, Mesut Özil está a punto de convertirse en el primer futbolista profesional en lanzar su propia marca de botas. Y posee su propia firma de ropa, M10, un equipo de esports, tiene una enorme cartera de propiedades y cuenta con acciones en una empresa de cosméticos y un club de fútbol mexicano.

Un crack empresarial

Özil también posee una cadena de cafeterías, un laboratorio de suplementos para la salud, una clínica deportiva y tiene un acuerdo de licencia con una fábrica de SOCK. Y está a punto de emitir su propio dinero. Pero fue una reunión con Bond, James Bond, lo que le dio una oportunidad de luchar con los gigantes de la ropa deportiva Nike, Adidas y Puma. El jugador conoció al famoso diseñador estadounidense de ropa urbana Bond (no el agente secreto del MI6) en Los Ángeles, justo después de ganar la Copa del Mundo de 2014.

En una entrevista exclusiva con SunSport, el agente de Özil, Erkut Sogut ha revelado que “es genial tener a James Bond diseñando tu propia marca. Un amigo de una agencia de fútbol en Estados Unidos nos presentó y tuvimos algunas llamadas de Zoom y Facetime y luego reuniones antes de que se lanzara la marca M10 de Özil en 2015″.

Botas de entre 30 y 270 euros

Crear tu propia marca mientras todavía eres un atleta puede ser difícil, pero M10 tuvo una facturación de más de un millón de euros en su primer año. “Mesut ha fundado su propio equipo de esports, con un centro de entrenamiento especialmente diseñado en Düsseldorf y ahora está lanzando su propia bota de fútbol”. El centrocampista, que se unió al club turco Fenerbahce tras rescindir su contrato con el Arsenal, ha estado usando un prototipo en los últimos partidos y ahora ya está todo listo para lanzarlas al mercado.

El ex jugador del Real Madrid se ha convertido en director creativo global de fútbol en Concave Asia y el calzado se fabricará en la sede central de la empresa en Indonesia, cerca de Yakarta. Inicialmente, se venderán en 14 países del sudeste asiático. Se están manteniendo conversaciones para venderlos en Europa y luego en todo el mundo. Las botas tendrán un precio que oscilará entre oscilarán entre los 30 y los 270 euros y esperan que tengan tanto éxito como la famosa gama Air Jordan de Nike. El último acuerdo de botas patrocinado por Ozil con Adidas, por más de 26 millones de euros, expiró en 2020.

“Queremos enfrentarnos a Adidas, Nike y Puma. En lugar de promocionar sus marcas, ha hecho la suya propia” asegura su representante. Las camisetas, gorras, chándales, zapatillas deportivas y sudaderas de M10 se fabricarán en la fábrica de Indonesia y su representante predice que las ventas de botas en el primer año podrían generarle a Ozil casi dos millones de euros. El alemán, de 33 años, también otorgó la licencia de su marca a los hermanos italianos Alberto y Nicola Francheschi, quienes fundaron su empresa de zapatillas de alta gama Hide & Jack en 2014. La compañía ahora vende zapatos Ozil “Magician”, hechos para conmemorar su impresionante gol en solitario en la Liga de Campeones de 2016 para el Arsenal contra el Ludogorets, que incluyen un mensaje personal del jugador.

El pasado mes de agostó también anunció el lanzamiento de su primera colección de joyas con “Glamira”.

Pero su imperio no se queda ahí. Ozil también tiene otro lucrativo acuerdo de licencia con la empresa austriaca Tapedesign, que fabrica calcetines de fútbol con agarres de goma especiales en las suelas y que usan decenas de jugadores de la Premier League. También compró acciones en el club de fútbol mexicano Necaxa el año pasado, junto con la estrella de Hollywood Eva Longoria y la modelo Kate Upton.

El negocio de café 39 Steps de Ozil también se está expandiendo y está listo para abrir su próxima tienda en Qatar antes de la Copa del Mundo de este año. También es socio de una clínica deportiva en Londres con los ex fisios del Arsenal Gary y Colin Lewin, el ex compañero de equipo de los Gunners Aaron Ramsey y el ex portero del Chelsea y el Arsenal Petr Cech.

Y dirige conjuntamente el exitoso laboratorio de suplementos para la salud Unity con el ex futbolista Mathieu Flamini.

El rey del maquillaje

Sin embargo, el brazo comercial más sorprendente de Ozil es el de los cosméticos, donde tiene acciones en CTZN, una empresa de maquillaje unisex fundada por las hermanas estadounidenses Aleena, Aleezah y Naseeha Khan, que trabajan en Londres y Dubái.

El jugador cuenta además con una enorme cartera de propiedades, con casas en Alemania, Turquía e Inglaterra. Ahora alquila la lujosa mansión de Hampstead en la que vivía cuando estaba en el Arsenal.

Su gran proyecto para 2022 es relanzar su marca personal, M10, con la creación de su propia criptomoneda, un negocio al alza y lucrativo, con el que pretende adecuarse a los tiempos que corren.

De hecho, otros futbolistas como James Rodríguez o el japonés Keisuke Honda ya han puesto en marcha las suyas y no es descartable que otros muchos se unan en las próximas fechas. Özil ha redoblado en los últimos tiempos sus esfuerzos por diversificar sus inversiones, que compagina con otros proyectos de tipo más solidario, como una escuela de fútbol (The Football for Peace Mesut Ozil Center) que abrió hace unos meses en Bradford (Inglaterra). Asimismo, ha colaborado en proyectos solidarios financiando cirugías para niños necesitados en el sudeste de África.