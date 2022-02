Kravets, el futbolista ucraniano del Sporting que quiere ir a la guerra

Vasyl Kravets mira de reojo el conflicto que ha estallado en su país, Ucrania, después de la invasión militar rusa. El futbolista del Sporting de Gijón pasó por los micrófonos de El Partidazo de Cope para comentar sus sensaciones por lo que se está viviendo en su tierra. Kravets, que tiene a toda su familia en Ucrania, salvo su mujer e hija, que están con él en Gijón, defendió que «somos un país que no quiere tener problema con otro, queremos vivir tranquilos». Y no tuvo dudas en señalar al responsable del conflicto armado: «Todo Putin, culpa de Putin, no digo de los rusos, porque estoy seguro de que muchos no quieren esto».

🇺🇦 Vasyl Kravets, en @partidazocope



😓 "Soy un futbolista y no sé nada de guerra, pero si Ucrania me necesita, voy"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/mEgXfZs5ZM — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 24, 2022

“Estamos muy jodidos. Están matando a gente, a civiles, en hospitales... No queremos atacar a nadie, queremos vivir bien y tranquilos”, afirmó Kravets, que querría ayudar a su país.

“Digo la verdad: Quiero ir a la guerra y ayudar a mi gente. Pero no puedo ayudar porque no sé cómo disparar, cómo moverme, cómo recargar un arma... pero la verdad es que quiero ayudar. Si pudiera ir, iría al frente a defender mi territorio. Es obligatorio para el corazón de los ucranianos”, apuntó el lateral ucraniano.

Kravets explicó que habla «cada hora» con su familia y volvió a manifestar su impotencia desde la distancia: «No puedo ir a la guerra, no sé cómo tengo que disparar. Soy jugador, no un chico importante para la guerra». Y pidió una solución: «Europa y América tienen que parar todo esto con palabras y sanciones económicas. Ojalá que no sea una guerra larga y que termine mañana».