El polémico mensaje de Guardiola contra la OTAN y Europa por la guerra en Ucrania

La guerra en Ucrania ocupa las preocupaciones, conversaciones y declaraciones de todo el mundo. Es difícil no opinar y tomar partido cuando un país invade a otro. Los deportistas se han involucrado como pocas veces, en parte porque en muchos equipos tienen compañeros ucranianos o rusos. En el Manchester United de Guardiola juega Zinchenko, ucraniano. Y al entrenador español le han presguntado por por él. “Está preocupado u mientras la guerra continúe será cada vez peor. Está increíblemente involucrado en su país haciendo proyectos y muchas cosas. A veces nos pone al día de la situación, lo sabe mejor que nadie, tiene familia allí. Esta situación ya lleva 8, 9 días y está empeorando Desgraciadamente será más larga”, ha dicho Guardiola.

El ex futbolista y entrenador catalán siempre ha sido muy activo para ciertas causas y ha querido expresar de manera más larga su opinión acerca de la guerra que Rusia ha empezado contra Ucrania. Le han preguntado por las acciones y gestos de la Premier League y ha sido muy duro. “Los gestos son importantes pero al final sólo son gestos. En todo el mundo la gente algo de forma personal y colectiva. Los políticos están para evitar estas cosas. Sucede porque son unos fracasados, unos completos fracasados. Están ahí para evitar estas cosas. . La guerra no tiene que ver con la bandera o con un pedazo de tierra. Si no hay dinero de por medio, no hay guerra. Pasó en Siria, Palestina y Yugoslavia”Si no hay dinero de por medio no hay guerra. Sigue ocurriendo. Ya llevan o días, nueve días de guerra. La OTAN y las naciones europeas son un fracaso, un completo fracaso.

Ha hablado también de su partido contra el United: “Tienen experiencia con Pogba y Matic, energía increíble con Fred, velocidad en los laterales. Defensas centrales como Varane, Maguire, Lindelof todos ellos con experiencia. Veo esto, no que les saquemos 19 puntos de desventaja. No me importa, podemos ganar o perder. Son más agresivos arriba, en los momentos en que son intensos, se dejan caer y los chicos del lateral son corredores profundos. Tienen cualidades. No se puede decir que en la delantera no sean buenos corredores en profundidad, quizá los mejores junto al Liverpool y Mount, Pulisic, Havertz en el Chelsea. Lo sabemos y tenemos que controlarlo”

Y por supuesto, también ha hablado de Cristiano: “Ha sido uno de los más grandes de los últimos 15 años junto a Messi. Lo que han hecho estos dos tipos no lo vamos a volver a ver. Cuando logras estas cosas estás bajo escrutinio todos los días de tu vida. Hoy en día, sobre todo con las redes sociales, estás bajo más escrutinio. Era demasiado bueno y como rematador. Ha sido un jugador excepcional. Ha sido un placer verlo en estos años”