Guerra Ucrania-Rusia, última hora: los ataques aéreos rusos golpean varias escuelas y una catedral en Járkov

Feroces combates se multiplican por octavo día en Ucrania. El Ejército ruso afirma que está tomando el control de Jersón y mantienen sus bombardeos Járkov, en el norte. En Kiev, varias explosiones han sacudido la capital en las últimas horas. Ucrania sostiene que resisten y Zelenski cifra en 9.000 los soldados rusos muertos desde el inicio de la invasión. Hoy habrá nueva ronda de negociaciones.

07:45 h

El alcalde de Jersón confirma conversaciones con tropas rusas en el Ayuntamiento de la ciudad

El alcalde de la ciudad de Jersón, Igor Kolijaiev, ha confirmado que ha mantenido conversaciones con las tropas rusas en el Ayuntamiento, aunque ha negado que sean negociaciones y no ha reconocido que la ciudad esté bajo control ruso.

“No les hice promesas. No puedo prometer que solo estoy interesado en la viabilidad normal de nuestra ciudad. Simplemente pedí no disparar a la gente. No tenemos fuerzas armadas ucranianas en la ciudad, solo civiles y personas que quieren vivir aquí”, ha dicho en su perfil oficial de Facebook.

Así, ha detallado las condiciones por parte de las autoridades rusas para “eliminar las consecuencias de la invasión”. En este sentido, los ciudadanos solo podrán trasladarse durante el día en coche para realizar compras esenciales, como comida o medicinas, y que se extenderá un toque de queda “estricto” entre las ocho de la tarde (hora local) y las seis de la mañana.

07:30 h

Casi 8.000 detenidos en las protestas en varias ciudades de Rusia contra la invasión de Ucrania

Al menos 780 personas han sido detenidas en 34 ciudades de Rusia este miércoles durante las protestas contra la guerra en Ucrania, lo que eleva a 7.623 el número de personas arrestadas desde que comenzaron las manifestaciones hace una semana. Hay al menos 353 detenidos en la segunda ciudad más grande de Rusia, en San Pertersburgo y 304 en la capital del país, Moscú, según ha informado el portal de derechos civiles OVD-Info.

La invasión de Ucrania está llevando a muchos ciudadanos rusos a protestar contra la guerra en las calles, mientras que las fuerzas de seguridad están reprimiendo cualquier tipo de manifestación y deteniendo a los disidentes.

07:00 h

Los ataques aéreos rusos golpean varias escuelas y una catedral en Járkov

Los ataques aéreos rusos han golpeado varias infraestructuras, entre ellas tres escuelas y la Catedral de la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov, en la séptima jornada desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó una operación militar especial en el país.

Según ha confirmado la cadena CNN, al menos tres escuelas de Járkov han sido alcanzadas por ataques aéreos rusos el martes, según los vídeos y las fotos publicadas en las redes sociales, verificados por el medio estadounidense.

Una de las escuelas se encuentra en el barrio norteño de Saltivka y las otras dos están a poco más de un kilómetro de distancia, en el distrito industrial del sureste de la ciudad, según ha informado el mismo medio.

En este sentido, el diario ‘Kiev Independent’ ha indicado que en la ciudad de Járkov los ataques militares han afectado al menos a tres escuelas y a la Catedral de la Asunción. Además, varias obras de arte enmarcadas y vidrieras se habrían roto por las explosiones de un ataque contra un edificio cercano al Ayuntamiento.

06:30 h

Zelenski cifra en 9.000 los soldados rusos muertos desde el inicio de la invasión

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha cifrado las pérdidas de Rusia en cerca de 9.000 soldados y señaló que trabaja ya para organizar un “corredor humanitario” para hacer llegar a los civiles medicamentos y otros productos de primera necesidad.

“Nuestro ejército está haciendo todo lo posible para derrotar al enemigo de una vez por todas. Casi 9.000 rusos han sido asesinados en una semana”, ha dicho el mandatario ucraniano, según recoge la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

06.00 h

Al menos 6 muertos, entre ellos dos niños, en Izium en la región ucraniana de Járkov

Al menos seis muertos, entre ellos dos niños, en un ataque aéreo con misiles por parte de un avión ruso a una casa privada en Izium, en la región de Járkov al este de Ucrania, según han informado las autoridades ucranianas.

Según un informe recogido por la agencia de noticias Unian, el teniente de alcalde de Izium, Volodomir Matsokin, ha asegurado que el ataque aéreo ha comenzado alrededor de las 23.59 horas (hora local) y ha golpeado a un edificio alto y una casa privada.

El gobernador de la región de Járkov, Oleh Sinegubov, aseguró el domingo que las fuerzas ucranianas controlaban “totalmente” la ciudad después de que trascendieran informaciones sobre intensos combates en la zona.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el 24 de febrero en un discurso televisado una ofensiva militar contra Ucrania días después de haber reconocido la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.

05:45 h.

Robles confirma que el material ofensivo lo transportarán dos aviones del Ejército del Aire el viernes

El Gobierno español tiene previsto enviar el próximo viernes un primer cargamento de material ofensivo a Ucrania. Después de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, rectificara y anunciara por la mañana en el Congreso de los Diputados que España finalmente donaría armamento a Ucrania, la ministra de Defensa ha confirmado en Antena 3 que un primer avión del Ejército del Aire transportará 1.370 lanzagranadas contracarro, 700.000 cartuchos para fusiles y ametralladoras y también ametralladoras ligeras.

Así lo ha asegurado la titular de Defensa después de que su Departamento haya permanecido en silencio durante toda la jornada ante las preguntas de los periodistas tras el anuncio de Sánchez. Según ha explicado, el “viernes por la mañana saldrán dos aviones destinados a Ucrania con material ofensivo”. Unos vuelos que, ha apuntado, irán hasta Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, donde serán recogidos por las autoridades ucranias.

“Será un primer envío, pero es un envío muy importante porque es un material que permite la defensa muy individualizada, porque puede ser utilizada incluso por personas que no tienen mucha experiencia en la utilización de armas”, ha añadido en referencia a los ciudadanos que también combaten contra las fuerzas rusas.

05:30 h.

El tenista que derrotó a Federer en Wimbledon en 2013 y llegó a ser el número 31 del mundo se ha enrolado en la defensa de Kiev. Su compatriota Svitolina donará el dinero que gane en Monterrey al ejército de su país

Hace poco más de un mes Sergiy Stakhovsky (6-1-1986, Kiev) estaba en Melbourne peleando por colarse en el cuadro principal del Abierto de Australia. No lo logró, cayó en la primera ronda de clasificación y decidió que era el momento de la retirada. Con 36 años, el tenista ucraniano que derrotó a Roger Federer en la segunda ronda de Wimbledon hace nueve años (6-7, 7-6, 7-5 y 7-6) ha decidido cambiar la raqueta por el kalashnikov. Se ha enrolado en el ejército de su país y está en Kiev defendiendo la capital.

Stakhovsky no fue un cualquiera en el circuito ATP. Llegó a ser el número 31 del mundo, levantó cinco títulos individuales y una docena en dobles. Su particular diario de la guerra le ha convertido en un fenómeno viral. En sus últimas publicaciones apuntaba que sus compatriotas están animados y que de rendirse nada de nada. En una de sus últimas imágenes aparece con un edificio bombardeado de fondo y un mensaje muy directo: «Putin, bailaremos sobre tu tumba».

«Sé usar un arma, si tengo que utilizarla, lo haré», fue la declaración con la que Stakhovsky anunció su ingreso en el ejército. Su residencia habitual está en Budapest y allí ha dejado a su mujer, Anfisa, y a sus hijos.

04.00 h.

