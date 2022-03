La “poca inteligencia” de Cristiano Ronaldo y Messi

Leo Messi y Cristiano Ronaldo viven momentos complicados. Acostumbrados a coleccionar éxitos y elogios en su brillante y dilatadísima carrera, la eliminación de París Saint-Germain y Manchester United en los octavos de final de la Liga de Campeones y el pobre rendimiento de los dos futbolistas ha provocado duras críticas hacia los dos.

La última de ellas llega por parte del exfutbolista francés Nicolas Anelka, quien ha criticado lo mal que están gestionando, desde su punto de vista, Messi y Cristiano Ronaldo los últimos años de su carrera. “Deberían haber sido más inteligentes y elegir desafíos menos difíciles para terminar en la cima. Es una pena”, declaró Anelka en RMC Sport.

“Han terminado sus carreras. Creo que ambos están contentos con lo que han hecho en los últimos 15 años. Me sorprende más Messi que Cristiano Ronaldo. Pensaba que Messi se iba a desenvolver bien en la liga francesa y que Ronaldo iba a pasar más apuros, porque para mí la Premier League es una liga más difícil. No creo que haya más jugadores así que dominen el fútbol mundial. Han estado por encima de todo el mundo durante 15 años, así que tiene sentido verlos bajar el ritmo. Es normal”, aseguró Anelka en el programa Rothen s’enflamme.

“Eso es lo que les pasa a todos los futbolistas que quieren estar demasiado tiempo en el campo. Deberían haber sido un poco más inteligentes y haber dicho: “Quizá me decante por un reto menos difícil”. Hay que tomar las decisiones correctas para terminar en la cima. Hay jugadores que no han dudado en decir que paren a los 32-33-34 años para acabar en lo más alto y no ser criticados. Lo dejé a los 36 años, pero me fui a China a los 32″, añadió Anelka.

El exfutbolista italiano Paolo Di Canio, ahora convertido en entrenador, arremetió con dureza contra Messi en Sky Sports: “Se acaba el partido, Messi sale, se toca el pelo y no tiene emociones. Miren a Cristiano Ronaldo: ‘¿me dejas en el banquillo contra el City? Me voy a Portugal, regreso y marco un hat-trick’. Entre los dos, y no por talento, prefiero al humano que se construyó él solo con un alma y un corazón al marciano sin sentimientos [por Messi]”. “Se notó su falta de carácter, algo que se cuestionó también en la selección. Está claro que pueden silbarlo. Lo ficharon y era el sueño, la maravilla y luego la actitud fue distinta”, añadió Di Canio, quien siempre ha destacado por su polémico comportamiento y controvertidas declaraciones.

Estas críticas a Messi llegan después de que desde Argentina se anunció que abandonará el PSG este próximo verano. Su destino podría estar en la MLS y más concretamente en el Inter Miami de David Beckham.

No ha quedado en mejor posición Cristiano Ronaldo después de caer en Champions contra el Atlético de Madrid. Por tercera vez en su carrera, el portugués terminó un partido de Liga de Campeones sin tirar a portería y por primera vez desde la temporada 2009-2010 terminará el curso sin ganar ningún título.