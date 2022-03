Anuncian que Messi se va del PSG

El futuro de Leo Messi está lejos de Francia y del París Saint-Germain. O al menos eso es lo que sostiene el exfutbolista internacional argentino Juan Simón, subcampeón del mundo en Italia ‘90, quien asegura que Messi se irá al final de temporada del club parisino, con el que tiene contrato hasta 2023.

El duro golpe que supuso la eliminación en la Liga de Campeones contra el Real Madrid y los silbidos de su propia afición en el partido contra el Girondins de Burdeos serían dos de los factores determinantes para que Messi hubiera tomado la decisión de irse del PSG, al que llegó el pasado verano después de terminar su vinculación con el Barcelona.

“El golpe fue muy duro, inesperado por la forma en que se dio el partido. Los silbidos son injustos. Lo que pasa es que este equipo había generado tantas expectativas, por cómo llegaron, después del triunfo en la ida, en el descanso había dos goles de ventaja... Y perder como lo pierden, pasa más por las formas que por el fondo. Y si vamos a las formas, para mí Pochettino, que estaba en la cuerda floja, debería ser el menos cuestionado. En 150 minutos lo superó ampliamente, dentro del campo resuelven los jugadores”, aseguró Simón en ESPN, donde ejerce como comentarista.

“El PSG se tiene que empezar a reconstruir, porque lo de Neymar está terminado, y yo creo que lo de Messi también. No tanto por el club, sino de parte de él. Para mí, Messi termina la temporada y se va. A no ser que él esté pensando que tiene que llegar con mucha actividad al Mundial, pero la puede tener en otro club también”, continuó Simón. El Mundial se celebrará en Catar entre el 21 de noviembre y el 22 de diciembre de este año 2022.

Cuestionado por la relación contractual que tiene Messi con el PSG hasta 2023, Simón defendió que eso no sería un obstáculo para que el argentino se marche del equipo francés: “Siempre encuentras la forma de salir, él llegó libre, no hubo traspaso, de alguna forma lo puedes solucionar. Yo el domingo vi un chico abúlico, desconectado totalmente, con la cabeza en otra parte. Me da la impresión que va a ser difícil que esto vaya a tener marcha atrás”.

“Lo que sucedió fue muy duro para él. Seguramente París no creo que tenga un equipo tan competitivo como este año. Porque si no tiene el objetivo de la Champions, no tiene nada. ¿Vieron que aparecieron las pintadas en la sede, contra los dirigentes y Leonardo? ¿Seguirán los cataríes ahí? Si siguen, ¿seguirán dispuestos a seguir invirtiendo como ahora? Van a perder a Mbappé, a Neymar... ¿Cuánto dinero pusieron para quedar eliminados en octavos de final? Hay un montón de circunstancias”, terminó Simón, que fue campeón del mundo juvenil junto a Diego Maradona en Japón ‘79 y militó en Newell’s, Mónaco, Estrasburgo y Boca Juniors.