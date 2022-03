La declaración de Bellerín sobre la guerra de Ucrania que levanta ampollas: “Europa es racista e hipócrita...”

Héctor Bellerín es un futbolista con las ideas muy claras y que nunca ha tenido miedo a expresar lo que piensa. En una entrevista concedida al portal La Media Inglesa, el carrilero ha explicado su visión sobre esa guerra que está aconteciendo en territorio ucraniano. El jugador español es consciente del sufrimiento que está padeciendo Ucrania y condena el conflicto bélico, pero también le parece muy cínico que se esté dando un protagonismo mayor a este tipo de acontecimientos por encima de otros que suceden en otras partes del mundo y que han sido silenciados durante años.

“Me parece bastante duro ver que nos está interesando esta guerra y ha habido muchas otras guerras que no nos han interesado. No sé si es porque ellos se parecen más a nosotros o porque es un conflicto que nos puede afectar más a nivel económico o de refugiados, pero la guerra de Palestina, Yemen, Irak... nadie ha hablado de ellas”, afirma Bellerín.

“Es muy racista y poco empático. Se están perdiendo vidas en otros conflictos y solo se le están dando importancia a los que tenemos cerca. Ahora que Rusia no juegue el Mundial o lo que sea, pero antes otros países lo han estado haciendo durante muchísimos años y hemos hecho la vista gorda”, apostilla.

Con anterioridad el bético ya había mostrado su opinión a través de Twitter recordando que hay otros muchos conflictos que suceden en países alrededor del mundo: “Es tan difícil y horrible ver todos los días el horror y sufrimiento que sucede en Ucrania, y es correcto que nos preguntemos cómo podemos ayudar a través de donaciones u otros medios. Pero también debemos ser conscientes y educarnos sobre otros conflictos que suceden a nuestro alrededor, la cantidad de dolor por el que están pasando otros países, la violación sobre sus derechos humanos, la pérdida de sus seres queridos y de su seguridad”, señala en un tuit que acumula casi 40.000 ‘Me gusta’.

Junto a la imagen de un mapa donde aparecen los distintos conflictos bélicos que existen en el mundo como Sudán, Nigeria o Etiopía, entre otros, Bellerín se pregunta: “¿Por qué no oímos nada sobre esto? ¿Por qué no veo historias o publicaciones para donar o ayudar a tantas de estas personas que están bajo el mismo peligro?. Todos somos humanos, todos debemos ayudarnos unos a otros sin importar dónde estemos ahora, porque no sabemos dónde estaremos mañana”, sentenciaba el futbolista en un tuit que ha corrido como la pólvora.

Una visión que se sale de lo habitual y que va en la línea de las declaraciones del jugador de baloncesto Vladi Orlov -nacido en Jarkov- que ya provocaron hace días un auténtico Tsunami en redes sociales. “Cuando el Ejército ucraniano nos masacraba no salía en la tele” afirmó.