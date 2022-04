El comentado mensaje de orgullo de un jugador del Athletic por jugar con España

Gerard Piqué ha vuelto a generar polémica por unas declaraciones en las que, además de contar todo lo que hacía en su juventud, sin perderse una juerga, mientras era futbolista, ha hablado de ser independentista y jugar con la selección española. Para él, no hay ningún problema en hacerlo, mientras intentes por todos los medios ser campeón. Según el defensa del Barcelona, sentir los colores no es tan importante.

Pero casi todo el mundo cree que sí, que además de jugar en la selección, hay que mostrarlo, aunque a muchos futbolistas les cuesta, sobre todo los que han jugado en el Barcelona o el Athletic. Son convocados, juegan, ganan, pero evitan las preguntas incómodas acerca de su posicionamiento político porque saben que eso les puede acarrear muchos problemas con parte de su afición. Es un asunto en el que no hay respuesta buena: digan lo que digan, se va a generar polémica por eso juegan al fútbol, pero intentan ser lo más grises posibles a la hora de decantarse.

Por eso ha sorprendido el mensaje de Nico Serrano, jugador del Athletic y que juega en la selección española sub’19 que no disputará el Europeo de la categoría tras empatar en casa de Dinamarca. Aunque los locales no se jugaban nada, plantaron cara al combinado de Santi Denia. España tenía que ganar por dos goles de diferencia.

El partido empezó complicado porque Dinamarca se adelantó, pero entre el final de la primera parte y el comienzo de la segunda, David Navarro, Ricard Artero y Lorenzo Zuñiga dieron la vuelta al marcador y pusieron el choque 1-3, lo que daba el pase a la selección.

Pero rápidamente Dinamarca hizo el 2-3 y con España buscando el gol, la selección danesa, de penalti empató el choque y acabó con las esperanzas de los jóvenes futbolistas. Fue un golpe a una generación que viene empujando fuerte y a los jugadores les ha dolido. De ahí el mensaje de Nico Serrano en las redes sociales. “Ha sido un orgullo representar a España en la clasificación para el Europeo, pero tras mucho trabajo, no hemos podido conseguir los resultados necesarios para nuestro objetivo, en el cual teníamos mucha ilusión todo el grupo. Ya centrado en el@AthleticClub”, escribe sin complejos.

Ha sido un orgullo representar a España en la clasificación para el Europeo, pero tras mucho trabajo, no hemos podido conseguir los resultados necesarios para nuestro objetivo, en el cual teníamos mucha ilusión todo el grupo. 🇪🇸⚽️💔 Ya centrado en el @AthleticClub ❤️ pic.twitter.com/HbU93VPRBe — nico serrano (@serrano_nick10) March 30, 2022

Muchos aplauden su mensaje, otros consideran que cada uno puede decidir con quién juega, pero también están los que responden dolidos al orgullo que muestra el futbolista del Athletic por jugar con la selección española. Los más radicales consideran que un jugador del Athletic no puede mostrar su orgullo por vestir la camiseta de España y tendría, en cambio que pelear por jugar en una selección del País Vasco. Y otros dicen que hable en euskera. Es la polémica interminable. “Como socio del Athletic, me encanta que mis jugadores lleguen a lo más alto y, ahora, sólo es posible con la Selección Española nos guste o no. Cuando sea oficial la Selección de Euskadi, volvemos entonces a hablar sobre este tipo de twets”, asegura uno de los seguidores más calmados