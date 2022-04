Javier Clemente ataca a un colaborador de ‘El Chiringuito’ y hace una advertencia

Javier Clemente, exseleccionador español, volvió a utilizar su cuenta personal en Twitter para lanzar un duro ataque a El Chiringuito, el programa de Mega que dirige Josep Pedrerol. Esta vez, Clemente criticó a Juanma Rodríguez y lanzó una advertencia sobre las graves consecuencias que puede llegar a tener el comportamiento de algún colaborador.

“Lo que faltaba, hacer que llama al 112 para reírse del Barça. Mañana o cualquier día te tocará a ti, pero no es tu problema, Juanma, naciste así. El responsable no eres tú, es tu jefe. Son comentarios que se salen de las bromas. Cualquier día pasará algo y os lavaréis las manos”, escribió Clemente en la mencionada red social.

Lo que faltaba hacer que llama al 112 para reírse del Barça , mañana o cualquier día te tocará a ti , pero no es tu problema Juanma naciste así , el responsable no eres tú es tu Jefe . Son comentarios que se salen de las bromas cualquier día pasará algo y os lavareis las manos — Javier Clemente (@JaviClemente_) April 16, 2022

El asunto al que hacía referencia Clemente se produjo en la madrugada del pasado jueves al viernes, después de la eliminación del Barcelona en la Europa League contra el Eintracht de Fráncfort alemán. El equipo que entrena Xavi Hernández perdió por 2-3 en el Camp Nou ante miles de seguidores del Eintracht, que tiñeron de blanco las gradas del estadio azulgrana.

Durante la emisión del programa, uno de los colaboradores, Juanma Rodríguez, se mofó de la eliminación del Barcelona y simuló una llamada al teléfono de emergencias 112. Nada más entrar en el plató, Rodríguez escenificó esta broma que no gustó nada a Javier Clemente. “¿112, por favor? Es para dar aviso de un incidente. He visto una furgoneta, que tenía un letrero que ponía Xavineta. He visto que salía mucho humo y que no arranca. Había mucha gente dentro y es para ver si se podían acercar, porque estamos preocupados”, aseguró Juanma Rodríguez mientras escenificaba esa llamada.

La actuación de Rodríguez provocó las risas de algunos colaboradores, mientras que los azulgrana Lobo Carrasco, Carme Barceló y Jota Jordi mostraron un rostro serio, haciendo evidente que no les gustó nada la escenificación que preparó el periodista madrileño.

No es la primera vez que Javier Clemente utiliza su cuenta personal en Twitter para criticar a El Chiringuito y a Pedrerol. “Ver algunos programas por la noche no es aconsejable, pues igual no puedes dormir de vergüenza ajena. Eso me pasa con el Chiringuito y lo veo a la mañana. Qué vergüenza, no entiendo que la prensa deportiva no diga nada. El programa consiste en más o menos 4 contra 4. Ayer perdió el Barça y hablan, más bien insultan, se ríen, mofan, disfrutan los cuatro del Madrid, pero mañana les toca a los del Barça reírse y así semana tras semana. Algún día pasará algo, algún aficionado se sentirá ofendido y hará algo, será culpa de su mala educación, no de ellos”, escribió Clemente el pasado 9 de diciembre.

Semanas después, en una una entrevista concedida a La Galerna, donde declaró que El Chiringuito es “impresentable” y “es un programa hecho para mentir y para vender”.