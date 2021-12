Javier Clemente vuelve a atacar al “impresentable” de ‘El Chiringuito’, “un programa hecho para mentir”

A Javier Clemente, exseleccionador español, no le gusta El Chiringuito, el programa que presenta y dirige Josep Pedrerol y aprovecha sus redes sociales y sus intervenciones en los medios de comunicación para dejarlo claro. Si el pasado 9 de diciembre utilizó su cuenta de Twitter para llamar “patético” a Pedrerol y asegurar que el programa le daba “vergüenza ajena”, ahora ha vuelto a lanzar un ataque en una entrevista concedida a La Galerna, donde declaró que El Chiringuito es “impresentable” y “es un programa hecho para mentir y para vender”.

Clemente reconoció que ve El Chiringuito “algunas mañanas”, en su reposición y preguntado qué le parece el programa, el técnico vasco lanzó un duro ataque: “Impresentable. Es una falta de respeto continua a los profesionales. Los del Madrid desprecian al Barça y los del Barça al Madrid. No hay respeto ni deportividad. Es un programa hecho para mentir y para vender. La mierda da más popularidad que la verdad. Es un programa nefasto para el fútbol”.

El exseleccionador español aprovechó la entrevista para ofrecer su visión de cómo ve el periodismo y cómo, según él, debería ser: “Le voy a contar cómo es la carrera de periodismo. Es una carrera media. Sin embargo, se supone que el periodista sabe de todo. Sabe más de cine que los directores de cine, más de fútbol que los entrenadores, más de economía que los economistas, más de política que los políticos (bueno, esto no es difícil). Pero ¿qué pasa? ¿Es que saben de todo? Y luego es que no informan: opinan. ¿Y qué coño tiene que opinar sobre lo que hace un entrenador alguien que no es entrenador? Otra cosa es que informe: han jugado bien, han jugado mal, a mí me gusta más este jugador que estaba en el banquillo... Eso sí. Pero decir “este técnico se ha equivocado”… ¡Pero si no sabes nada! ¡Si ahora a ti como periodista no te dejan ver ni los entrenamientos!”.

Los ataques de Clemente a Pedrerol y El Chiringuito son recurrentes. Durante la pasada Eurocopa, el entrenador vasco aprovechó la goleada de España contra Eslovaquia para reprochar a Pedrerol sus críticas a Luis Enrique y pidió su dimisión: “En el Mundial de Brasil, cuando España perdió, PEDREROL le dijo a Vicente del Bosque que se fuera para casa. Hoy después de la goleada y de oír ayer tu mamarrachada de programa con lo oído sobre Luis Enrique y los jugadores debes DIMITIR, pero sin tardar”.