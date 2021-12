Javier Clemente ataca sin piedad al “patético” Pedrerol y a ‘El Chiringuito’ y lanza una advertencia

Deportes

El exseleccionador español Javier Clemente, actual seleccionador de Libia, ha lanzado un ataque sin piedad contra Josep Pedrerol y el programa ‘El Chiringuito’. Clemente utilizó su cuenta personal en Twitter para expresar su opinión sobre el periodista del que dijo “que de fútbol sabe lo que sabe” y al que calificó como “patético”.

“Ver algunos programas por la noche no es aconsejable, pues igual no puedes dormir de vergüenza ajena. Eso me pasa con el Chiringuito y lo veo a la mañana. Qué vergüenza, no entiendo que la prensa deportiva no diga nada. El programa consiste en más o menos 4 contra 4. Ayer perdió el Barça y hablan, más bien insultan, se ríen, mofan, disfrutan los cuatro del Madrid, pero mañana les toca a los del Barça reírse y así semana tras semana”, escribió en la citada red social Clemente, quien lanzó una advertencia: “Algún día pasará algo, algún aficionado se sentirá ofendido y hará algo, será culpa de su mala educación, no de ellos”.

Pero el exseleccionador no se quedó ahí y continuó con su ataque contra Pedrerol: “Y para colmo, su director empieza despotricando del entrenador, luego de los anteriores, luego busca culpables en la junta y al acabar, ya va con los jugadores, que no se les hace a ellos responsables. Un tío, el Pedrerol, que de fútbol sabe lo que sabe. Eso sí, ha sacado Tic-Tac y Tic-Toc, pero es patético y muchos se preguntan si en periodismo se estudia la falta de respeto y mala educación en hablar de otros profesionales. Menos mal que en el programa hay 4-5 periodistas que se libran de ser mal educados. LA MOFA DEL CHIRINGUITO”.

No es la primera vez que Javier Clemente arremete contra Pedrerol y ‘El Chiringuito’. Durante la pasada Eurocopa, el actual seleccionador de Libia aprovechó la goleada de España contra Eslovaquia para reprochar a Pedrerol sus críticas a Luis Enrique y pidió su dimisión: “En el Mundial de Brasil, cuando España perdió, PEDREROL le dijo a Vicente del Bosque que se fuera para casa. Hoy después de la goleada y de oír ayer tu mamarrachada de programa con lo oído sobre Luis Enrique y los jugadores debes DIMITIR, pero sin tardar”.