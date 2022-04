La Federación exigió a Arabia Saudí una comisión para Piqué por llevar allí la Supercopa

La Federación Española de Fútbol (RFEF) exigió una comisión para Kosmos, la empresa de la que es accionista Gerard Piqué, en el contrato con Arabia Saudí para que se disputara allí la Supercopa, según ha publicado «El Confidencial». Si Kosmos no recibiera el dinero pactado, la Supercopa no se celebraría en Arabia Saudí. «En el caso de que Sela (compañía pública saudí) deje de pagar la totalidad de la cantidad fijada como comisión de éxito a la tercera parte, la RFEF tendrá el derecho de dar por concluido este acuerdo sin castigo y manteniendo las cantidades ya cobradas», dice el contrato. La tercera parte es Kosmos, a la que sólo se cita en un anexo del contrato.

La información publicada por «El Confidencial» desvela conversaciones entre Piqué y el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, en las que hablan sobre la organización de la Supercopa. Los audios desvelan la preocupación del presidente de la RFEF por quién pagaría la comisión del futbolista después de recibir un documento de los representantes saudíes en el que se hablaba de ese concepto. «Rubi, él [el representante de Arabia Saudí] se está refiriendo no a que la comisión la paguéis vosotros. Es que al final hemos intentado quitar la comisión de los 25 millones. Así vosotros recibíais los 25 millones sin la comisión. Entonces, él lo que está diciendo es que no le apretemos tanto y que dentro de los 25 se incluya la comisión. No te preocupes por eso. Él simplemente está diciendo que contemples la posibilidad de, en vez de sacar la comisión de la ecuación, que contéis con que la comisión va dentro del precio. ¿Entiendes?», le explica Piqué.

La Federación recibe 40 millones anuales por la celebración de la Supercopa en Arabia. Kosmos se lleva un diez por ciento, 24 millones en total por los seis años de contrato. Aunque el futbolista del Barcelona dudó en algún momento de que llegara a cobrarla, por lo que pidió ayuda a Rubiales. «Han dicho que iban a pagar mañana. El problema es que han dicho que os van a pagar a vosotros. Y hostia... Creo que no tiene sentido que no nos paguen a nosotros. Entonces, el mensaje que hay que lanzar es: ‘’El presidente [Rubiales] va a ir si nos pagan a todos’'. Porque si nos dejan de banda, la verdad es que no tenemos ninguna seguridad de que nos van a pagar a nosotros. Entonces, simplemente, querría que nos apoyaras en esto. Y que nos tienen que pagar a todos. Si no, no se va», le dice Piqué.

La Federación denunció el día de Jueves Santo que había sufrido «un ataque informático en el marco de una acción criminal dirigida» en la que se produjo «la sustracción de información de sus cuentas de correo electrónico, así como de conversaciones de texto y audio privadas de ejecutivos del ente federativo». En la RFEF están tranquilos por la información publicada. «Se demuestra que la Federación no ha pagado una comisión a Piqué», dicen. Las comisiones las recibe Kosmos y las paga Sela. Y se muestran convencidos de que no hay ningún elemento comprometedor en la información sustraída.