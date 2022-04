El PSG, muy claro por fin, con el futuro de Sergio Ramos la próxima temporada

El PSG de Sergio Ramos está a punto de ganar la Ligue1 pero no tiene pinta de que se vaya a celebrar mucha fiesta. Pese al título, que sería la décima liga, la sensación que deja la temporada es de decepción absoluta desde que el Real Madrid remontó en el Bernabéu un partido y una eliminatoria que estaba muy inclinada hacia el lado francés. La mezcla de Messi con Neymar y Mbappé no ha funcionado hasta el final del curso, justo en la puerta de salida del delantero francés y la fractura de los ultras con la dirección del club ha sido muy gráfica durante gran parte de la temporada. Era un equipo diseñado para ganar o llegar lejos en Europa y a la primera dificultad se ha quedado fuera.

Messi no ha sido el Messi del Barcelona, para decepción de los hinchas franceses, que lo recibieron como se recibe a un futbolista de otro planeta. Pero sólo han visto la versión terrenal del argentino, que está bien, pero queda lejos de lo esperado. Pero al menos lo han visto. Con Sergio Ramos casi no pueden decir eso. El ex madridista llegó para liderar al equipo desde atrás y se le ha pasado el año entre recuperaciones y lesiones. Él ya ha dicho que quiere seguir y tiene un contrato firmado. Otra cosa muy distinta es lo que piensan en el PSG. Según Le Parisien, el periódico de referencia en la información del club capitalino, tanto el español como Di María, “querrían quedarse una temporada más, mientras que los responsables parisinos ya están buscando una vía de salida”.

Tanto es así, que desde el PSG y el periódico se piensa que el partido de este miércoles contra el Angers, que podía hacer campeón al equipo puede servir para que ambos jugadores se luzcan, sean vistos por los ojeadores de otros clubes y reciban ofertas interesantes para marcharse, “que pregunten si existe la posibilidad de fichar a estos treintañeros”.

Sergio Ramos va a pelear por quedarse y más si se confirman los rumores y Zidane acaba en el banquillo del club. Pochettino ha sido continuamente puesto en duda. Se le achaca no saber llevar al equipo y no tomar las decisiones correctas en los momentos más importantes del partido del Bernabéu, cuando todo se escapaba y estuvo tan paralizado como sus futbolistas. Según Le Parisien, cuando al entrenador argentino le preguntan si quiere seguir, su respuesta deja muchas dudas acerca de lo que piensa. “Me queda un año de contrato, así que lógicamente no es una cuestión de querer sino un tema contractual”, dice Pochettino.

El argentino llegó al club francés con mucha fama por su carrera en Inglaterra y su nombre ha sonado de manera constante cada vez que desde el Real Madrid se ha buscado entrenador. Pero este verano el club blanco se va a centrar en Mbappé, mientras que el futuro de Ancelotti, con LaLiga casi en el bolsillo, está asegurado. Pochettino puede volver a la Premier, si tiene ofertas o esperar un año, a ver qué sucede en el Bernabéu. Mientras, si Zidane aterriza en París, es probable que a Ramos le cambie la cara y quizá la suerte. Si continúa, claro.