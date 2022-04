El plan de futuro de Sergio Ramos tras anunciar que le quedan al menos 5 años de fútbol

El ex capitán del Real Madrid no esta viviendo su mejor temporada en el PSG. Desde que fichó por el club parisino el pasado 8 de julio, los problemas se le han acumulado a Sergio Ramos, que no pudo debutar hasta el 28 de noviembre debido a una lesión en el gemelo de su pierna izquierda. Reapareció el pasado fin de semana en la goleada de su equipo tras llevar en el dique seco desde el 23 de enero.

Pero ni sus lesiones ni las críticas pueden con la moral del excapitán del Real Madrid a pesar de que el club parisino se empeña en mostrarle, una y otra vez, la puerta de salida,

El ex capital de Real Madrid rompió esta semana su silencio en una entrevista en Amazon Prime y sus palabras han dejado a más de uno con la boca abierta. “Me veo jugando cuatro o cinco años más a alto nivel y luego otra experiencia. En el PSG tengo dos años más, intentaré que sean tres. Mientras el cuerpo me aguante, creo que tengo la cabeza muy focalizada”, dijo.

El plan de Ramos

Es decir que el camero no ve cercana su retirada y por supuesto esta decidido, al menos a cumplir su contrato con el PSG. Pero ¿Qué pasará si el PSG le cierra la puerta? El camero tal vez pueda cumplir su contrato en el PSG que acabaría en 2023 pero parece misión imposible que logre alargarlo. En este escenario el plan del futuro de Ramos tiene varias opciones.

La que se ha rumoreado con más fuerza durante este año ha sido la de regresar a Sevilla para su retirada. De hecho a finales de marzo, en el seno sevillista se barajó la posibilidad del regreso de dos futbolistas que causaron un gran revuelo en la hinchada del Ramón Sánchez Pizjuán. Se trata de Sergio Ramos y de Vitolo.

Webs dedicadas a la actualidad del Sevilla FC, como OrgulloBiri apuntan incluso que el defensa ya habría hablado con la dirección deportiva del PSG para comunicar que tras su marcha del equipo parisino, su prioridad es volver al Sevilla FC para retirarse.

Un regreso con el que también especuló el lateral del Sevilla FC, Jesús Navas, que mostraba su deseo de jugar con Sergio Ramos y abría la puerta a su regreso. Navas ha confesado que habla constantemente con el central pero que “no hablamos mucho de las lesiones, hablamos más de la familia y de nosotros”. Un contacto cercano que mantienen desde sus años en la cantera sevillista y en la Selección. Sobre la posibilidad de jugar junto a Sergio Ramos en el Sevilla, el de Los Palacios indicaba: “Nada es imposible”.

Nuevas experiencias

Sin embargo en su entrevista en Amazon Prime también explica que le gustaría vivir otro tipos de experiencias. Y entre las opciones que cobran más fuerzas estarían Estados Unidos y Japón. Ramos aspira a jugar un par de años en la MLS americana y para ello cuenta con la complicidad de su amigo David Beckham, dueño del Inter de Miami.

Y su última oferta viene desde la otra punta del mundo. Concretamente en Japón. Las especulaciones, publicadas en Francia y que recogían varios medios en España como el National.cat, nacen a raíz de su acuerdo de patrocinio con la marca nipona Mizuno. Las informaciones apuntan al Vissel Kobe de Andrés Iniesta como posible destino, donde le tendrían un contrato preparado para convertirlo en uno de los mejores pagados de la competición japonesa. Ramos podría seguir así los pasos de otros cracks como Fernando Torres o David Villa.