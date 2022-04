Acuerdo millonario del PSG... sin Mbappé

🆕📲👕



Le @PSG_inside et la plateforme digitale globale et lifestyle @goatapp annoncent un important partenariat pluriannuel, scellant la présence de 𝗚𝗢𝗔𝗧 sur la manche du maillot parisien dès la saison prochaine, avec des collaborations exclusives et innovantes à venir ❤️💙