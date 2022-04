Nadie cree a Sergio Ramos

La ‘lista negra’ que Al Thani ha puesto encima de la mesa tiene varios nombres delicados. Uno de ellos es Sergio Ramos. El ex capitán del Real Madrid no esta viviendo su mejor temporada en el PSG. Desde que fichó por el club parisino el pasado 8 de julio, los problemas se le han acumulado a Sergio Ramos, que no pudo debutar hasta el 28 de noviembre debido a una lesión en el gemelo de su pierna izquierda. Reapareció el pasado fin de semana en la goleada de su equipo tras llevar en el dique seco desde el 23 de enero. Un pésimo rendimiento que la afición del PSG ya no aguanta, como demuestra su recibimiento a pitidos en su regreso ante el Lorient.

Sin embargo el central sevillano parece vivir en otro mundo ajeno a las críticas y a las contantes recaídas que lo han mantenido sin jugar casi dos años. El ex capital de Real Madrid rompió ayer su silencio en una entrevista en Amazon Prime y sus palabras han dejado a más de uno con la boca abierta.

Cinco años al más alto nivel

“Me veo jugando cuatro o cinco años más a alto nivel y luego otra experiencia. En el PSG tengo dos años más, intentaré que sean tres. Mientras el cuerpo me aguante, creo que tengo la cabeza muy focalizada”, dijo.

El central ha atendido a Giuly, el entrevistador, a poco para el clásico contra el Marsella en el que el cuadro de Pochettino quiere dar el paso casi definitivo por la liga: “Ahora estoy muy bien, siento que tengo ganas de jugar y estoy feliz”. Durante el juego ‘Preguntas de precisión’, Ramos también tuvo que resolver dos preguntas ‘comprometidas’.

¿Selección o equipo?

Entre jugar por la Selección o por su equipo, el defensa cree que es una pregunta difícil de responder: “el sentimiento de tu patria, de tu país, es algo muy, muy grande. En tu equipo tienes que jugar muy bien para ir a defender tu selección. Es un sentimiento similar, pero diferente. No me podría quedar con uno solo. Son sentimientos únicos, aunque con la Selección puedes aspirar a ser campeón del mundo, que son cosas únicas”.

Por otra parte, tiene más claro que, entre ser el mejor futbolista del mundo o jugar en el mejor club del mundo, Ramos antepone los éxitos colectivos: “El fútbol es deporte colectivo y se trata de ganar todos. Da igual, antes de ser el mejor jugador del mundo, prefiero jugar Mundiales, Champions… Y necesitas del trabajo de tu equipo”.

El resto de la entrevista se emitirá el domingo antes del partido que enfrentará al PSG y al Marsella.

Sus declaraciones no han impactado a muchos y ha provocado un auténtico revuelo en redes sociales. Nadie cree las palabras de Sergio Ramos y muchos son los memes y burlas que circulan por las redes ante su ejercicio de optimismo. “Si, tu cinco años jugando y yo viendo 150, venga ya”, “Qué iluso”, “..y 6,7,8 pero sin jugar y lesionado pero ganando los petrobilletes” o “Sin jugar hasta 20 años...” con algunos de los comentarios que pueden leerse.

Ramos parece no rendirse e, incluso, ha pedido públicamente su renovación por un año más con el PSG aunque parece que en club, que ya calificaron de “fiasco” su fichaje no piensan lo mismo.