Piqué: “Hay un audio en el que hablo mencionando al Rey Emérito”

El Barça acababa de perder las pocas ilusiones que le quedaban de ser campeón de Liga cuando compareció Piqué en una conferencia de prensa por streaming que ofrecía en su canal de Twitch. Medios modernos con los problemas de siempre. El sonido no funcionaba bien y tuvo que reiniciar la videoconferencia antes de hablar durante 75 minutos para no aclarar casi nada. “Creo que Rubi es del Madrid” y “en un 99 por ciento de posibilidades no voy a volver a la selección” fueron las cosas más importantes que aclaró más allá de insistir en que no hay conflicto de intereses en sus tratos con la Federación y de mostrarse orgulloso del trabajo que hace la empresa que preside, Kosmos.

“Nunca en mi vida he dejado de hacer algo por lo que la gente diga”, asegura. Convencido de que no hay nada ilegal en su intermediación para llevar la Supercopa a Arabia Saudí no repara en que a muchas personas les pueda parecer poco ético o sospechoso que un jugador de fútbol en activo haga negocios con la Federación a la que pertenece el club en el que juega. Aunque el nombre de Kosmos sólo aparezca en el contrato firmado por la Federación y Sela como citada como “la tercera parte” y que sólo se aclare que esa tercera parte es Kosmos en un anexo de una página.

“Kosmos lo que hace es ayudar a Sela a conseguir esa competición oficial y nosotros cobramos de Sela y no cobramos den la RFEF. A partir de ahí, a nivel legal, de contratos y de abogados, no sé cómo funciona. Tenemos nuestros abogados y si se puso en un contrato o no o en un anexo no hay ningún problema”, asegura.

“¿Cuál es el conflicto de intereses?”, decía Piqué, encarándose con un periodista. Y añadía que el audio en el que habla con Rubiales del reparto económico de la Supercopa [ocho millones para el Real Madrid y otros ocho para el Barcelona y uno o dos para el resto] está sacado de contexto. “Es una decisión de la Federación y yo estoy ayudando a Rubiales a buscar una solución”, dice.

Gerard Piqué justifica esa relación amistosa con el presidente de la Federación, al que llama “Rubi”, y que a él le llama “Geri”. “He formado parte de la Federación jugando con la selección más de diez años. He tenido de presidente a Rubiales. Obviamente le voy a llamar Rubi porque tengo confianza”, dice. Aunque lo cierto es que apenas pasaron dos meses desde que Rubiales gana las elecciones en la Federación hasta que Piqué abandona la selección después del Mundial de Rusia.

Pero no cree que esa relación afecte para lo que sucede en el césped. Ni con el Barcelona ni con el Andorra, el club del que es propietario. “Sé separar un acuerdo comercial con lo que es jugar al fútbol. Jamás voy a pedir una ayuda de nada porque no la he recibido nunca”, explica. Y lo argumenta con lo sucedido el año pasado en el playoff de ascenso con el Andorra. “Acabamos con nueve y con un penalti en contra”.

Defiende que la comisión que cobró su empresa por la intermediación está dentro de las cifras de mercado. “En el mundo en el que nos movemos un 10 por ciento es un precio relativamente bajo. El mercado se mueve en torno a un 15 o 20 por ciento. Entendemos que era una cifra acorde a lo que todas las agencias cobran por hacer una gestión de este tipo”.

Piqué se muestra orgulloso del trabajo hecho por Kosmos, especialmente del cambio de formato que ha revalorizado el torneo. “Creo que visto en perspectiva es un éxito rotundo. Ahora cuando se juega la Supercopa la gente está superenganchada”, dice. Pero la revalorización también es económica. “Con el formato anterior la Federación generaba 120.000 euros y ahora recibe 40 millones”, añade.

Esos ingresos también aumentan el salario de de Luis Rubiales, que como presidente de la Federación tiene una parte del sueldo variable en función de los ingresos de la entidad. “Si la Federación ingresaba cien y ahora ingresa 200 ha hecho un buen trabajo. Se lo merece y es todo limpio. A veces parece que todo está mal visto y son cosas que pasan en todas las empresas”, admite. Y dice del presidente que es “honesto”. “Pondría la mano en el fuego”, reconoce.

Asegura Piqué que no trabaja en Kosmos por dinero. “Podría estar toda la vida tirado en el sofá sin hacer nada. En la sociedad en la que vivimos generar dinero da éxito y eso sí me gusta. Me gusta ser exitoso en todo lo que hago y si hago las cosas quiero hacerlo bien”, dice. E insiste en que la ilegalidad se produce con el robo de la documentación que ha publicado “El Confidencial”. “Aquí lo único que se ha hecho ilegal es coger unos audios de una persona y filtrarlos a la prensa”, asegura.

Los audios continuarán publicándose en los próximos días y Piqué prevé que el próximo nombre en salir, por lo que le han advertido, es el del rey Juan Carlos I. “Me comentaron que hay un audio en el que hablo mencionando al Rey emérito. No lo recuerdo, pero entendí que en aquel momento podía ayudarnos por sus contactos. Creo que era un tema de pagos, que no pagaban”, afirma.