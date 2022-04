¿Sabes quién es el jugador español con más partidos en Champions?

Hoy comienza una nueva semana grande en Champions en la que dos equipos españoles, Real Madrid y Villarreal, buscarán un puesto en la final frente a Manchester City y Liverpool. Una competición en la que 45 jugadores ha superado el centenar de participaciones y en el que los españoles cuentan con una brillante trayectoria.

El delantero del Manchester United, Cristiano Ronaldo, se ha colocado esta temporada en lo más alto de la clasificación de los jugadores con más partidos jugados en la historia de la UEFA Champions League. Ronaldo, en su segunda etapa en Old Trafford, ha jugado más de la mitad de todos sus partidos (101) con el Real Madrid, además de 23 con la Juventus. El internacional portugués también es el máximo goleador histórico de la competición y el único jugador que ha ganado el torneo en cinco ocasiones. Pero, ¿Sabes quien es el jugador español en lo más alto de la tabla?

Su trayectoria futbolística no deja lugar a dudas y, a pesar de no estar ya en activo sigue en lo más alto de la estadísticas Champions. El guardameta español, Iker Casillas, se mantuvo más de veinte años en la élite y su récord no ha sido aún superado por ningún otro jugador nacional. Sus 177 partidos son una buena cifra que los sitúan a la cabeza de los españoles con más partidos en Champions y el segundo a nivel europeo solo superado por CR7. Pero además su dato esconde una curiosidad. Todos los encuentros los jugó de titular excepto la famosa final de 2002 en la que se convirtió en salvador del Real Madrid, tras sustituir a César Sánchez. Debutó un 15 de septiembre de 1999 ante el Olympiacos con un 3 a 3.

Más partidos en la historia de la Champions League

183 Cristiano Ronaldo, POR (Real Madrid 101, Juventus 23, Manchester United 59)

177 Iker Casillas, ESP (Real Madrid 150, Oporto 27)

156 Lionel Messi, ARG (Barcelona 149, Paris 7)

151 Xavi Hernández, ESP (Barcelona)

142 Raúl González, ESP (Real Madrid 130, Schalke 12)

141 Ryan Giggs, WAL (Manchester United)

139 Karim Benzema, FRA (Lyon 19, Real Madrid 120)

134 Thomas Müller, GER (Bayern)

130 Andrés Iniesta, ESP (Barcelona)

129 Sergio Ramos, ESP (Real Madrid)

128 Manuel Neuer, GER (Schalke 22, Bayern 106)

125 Clarence Seedorf, NED (Ajax 11, Madrid 25, AC Milan 89)

125 Sergio Busquets, ESP (Barcelona)

124 Paul Scholes, ENG (Manchester United)

124 Gianluigi Buffon, ITA (Parma 6, Paris 5, Juventus 113)

124 Zlatan Ibrahimović, SWE (Ajax 19, Juventus 19, Inter 22, Barcelona 10, Paris 33, Manchester United 1, AC Milan 20)

124 Gerard Piqué, ESP (Manchester United 4, Barcelona 120)

Llegar a la friolera de 100 partidos en Champions League no es una quimera pero tampoco es fácil. Solamente 45 futbolistas han alcanzado esa cifra redonda. David Alaba se convirtió en el último jugador en unirse a la ilustre lista de futbolistas que han disputado 100 o más partidos en la UEFA Champions League. El austriaco es el 45º futbolista que lo consigue.

El defensa del Real Madrid alcanzó el centenar en el partido de ida de cuartos de final de su equipo en el campo del Chelsea. Alaba lo hizo 2 años después de su primera aparición en la competición propiamente dicha, cuando debutó con el Bayern ante la Fiorentina en la vuelta de octavos de final el 9 de marzo de 2010.

Campeón de Europa con el Bayern en 2013 y 2020, el jugador de 29 años cambió al Madrid el pasado verano y ha estado siempre presente en la UEFA Champions League de esta temporada.

Es el quinto jugador de la temporada 2021/22 que alcanza las tres cifras de partidos en la competición, después de Fernandinho del City, Marcelo y Luka Modrić del Real Madrid, y del delantero del Bayern Robert Lewandowski, que celebró su partido número 100 con un ‘hat-trick’.