Ancelotti: “Me acuerdo de los que decían que no íbamos a llegar aquí”

Con LaLiga casi decidida, a punto de ganarla el sábado, el Real Madrid de Carlo Ancelotti juega mañana contra el Manchester City el primer partido de la semifinal contra el Manchester City. “El cambio de la regla de los goles abren las eliminatorias. Hay un mixto de felicidad por estar tan cerca de la final y la preocupación por jugar contra un equipo fuerte”, ha dicho Ancelotti. “Hemos tenido partidos muy duros, en octavos y en cuartos, hemos luchado contra ellos y lucharemos contra el City”.

El Madrid tiene bajas atrás. “Mendy está bien, hay algunas dudas sobre Alaba y más dudas acerca de Casemiro. Tenemos más confianza con Alaba que con Casemiro, que lo está intentando y cerca, pero si no juega este encuentro, jugará la vuelta”. Ancelotti dice que no está pensando en LaLiga. “Está mucho más cerca, podemos ganarla el sábado, somos felices de ganar un mes antes y luego está este partido: el ambiente es muy bueno, todos los jugadores quieren estar. No necesito decirles muchos a los jugadores, para mí es muy sencillo este momento, no tengo que decirles nada. No es el momento de evaluar la temporada, pero el trabajo para mí ha sido sencillo”, ha dicho.

“La eliminatoria no se sentencia mañana y mi duda es apostar por los tres delantero o sólo dos. Tengo que tener en cuenta todo para tomar esta decisión. Rodrygo lo está haciendo bien, pero Camavinga ha aportado mucha energía. Ésa es la duda”, ha reconocido el entrenador blanco.

“Me acuerdo de lo que se decía sobre el Madrid antes. Había dos equipos que nadie pensaba que podían llegar: el Madrid y el Villarreal. Estamos aquí, muy contentos de competir. Siempre vamos a competir, vamos a luchar, lo estamos haciendo”.

Para el entrenador blanco la presión es para los dos equipos. “Es un éxito llegar a la final, para el Madrid no es un éxito llegar a la semifinal. En una final, el Madrid tiene más porcentajes de ganarlas”. Para Carlo, “la historia del Madrid cuenta para nosotros, más que para los rivales. Esta historia ayuda a los jugadores, a sentir el peso, en positivo, de esta camiseta. Es una responsabilidad positiva”.

Le han preguntado por la eliminatoria de 2014, cuando el Madrid ganó al Bayern de Guardiola: “No recuerdo lo que dijo Guardiola y no quiero entrar en eso. Mañana va a ser otro partido”, ha respondido, evitando cualquier polémica.

“Si no tienes un equipo compacto, vas a sufrir. El aspecto defensivo es una parte importante del partido. Hay momentos que el City va a tener el balón, es simple: tú no puedes mirar lo que hacen, debes defender, con bloque alto, bajo o medio y ganar el balón y cuando lo ganas, aprovechar las cualidades, con posición, vertical, con duelos uno contra uno, con combinación. No hay muchos secretos en lo que vamos a plantear mañana”, ha asegurado con claridad.

Ha reconocido, además, que volvió al Madrid porque “necesitaba un entrenador”.