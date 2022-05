Un futbolista mete a Bélgica en la final de Eurovisión

El belga Jérémie Makiese ha compaginado hasta ahora el fútbol con la música, pero su carrera puede dar un giro completo gracias a Eurovisión. De padres congoleños y nacido en Amberes hace 21 años (el 15 de junio cumplirá 22), Makiese ha dado el salto a la fama en la música mientras daba sus primeros pasos como futbolista profesional.

Con la canción Miss You, que con su video oficial tiene más de 1,5 millones de reproducciones en YouTube, logró clasificar a Bélgica para la final de Eurovisión 2022, que se celebra este sábado 14 de mayo en Turín. Makiese superó con éxito la segunda semifinal, celebrada este jueves, y en la que también compitió Suecia, una de las grandes favoritas para ganar el festival.

“Me he quedado sin palabras para esta primera parte. Esta fue mi reacción después de descubrir que TODOS USTEDES me eligieron. Este sentimiento es increíble. Todavía no ha terminado, pero desde el fondo de mi corazón, GRACIAS. Hasta la final junto con todos los demás países increíbles. HAGÁMOSLO”, escribió Makiese en su cuenta de Instagram después de clasificarse para la final.

El fútbol y la música siempre han ido de la mano en la vida de Makiese, que de niño cantaba en el coro de la iglesia y muy pronto empezó a recibir formación musical. La música siempre estuvo presente en la vida de la familia gracias a sus padres y desde los 13 años, el fútbol también se convirtió en parte fundamental en la vida de Makiese.

Se inició como portero en el BX Bruselas y después siguió su formación en el Molenbeek, Royal Wallonia Walhain y La Louvière Centre antes de dar el salto al mundo profesional con el Royal Excelsior Virton. En septiembre de 2021 firmó por el filial del Virton, cuyo primer equipo ha terminado último esta temporada en la Segunda División de Bélgica y ha descendido a la tercera categoría.

“Dos pasiones, dos sueños y una vida. Fútbol y música”, escribió esta semana Makiese para acompañar unas imágenes suyas publicadas en su cuenta de Instagram, donde se le podía ver visitando el Juventus Stadium con una camiseta de portero del equipo italiano con el número 1 y el nombre de Makiese escrito en la espalda. El belga aprovechó que el festival de Eurovisión se celebra en Turín para visitar las instalaciones de uno de los clubes más importantes de Europa.

En 2021, Jérémie Makiese saltó a la fama en su país por ganar la novena edición de La Voz, el popular concurso de televisión donde tuvo como coach a Beverly Jo Scott, con la que cantó Revival, de Gregory Porter, una de las tres canciones que interpretó en la final. Makiese señala a Porter como una de sus grandes influencias, junto a Michael Jackson, Otis Redding, James Brown, Bill Withers y Aretha Franklin.