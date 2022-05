El único récord de Messi con el PSG

La llegada de Leo Messi al PSG ha impulsado los ingresos del club francés procedentes de los patrocinios. Han ascendido al menos a 300 millones de euros, un récord en la entidad. Aunque el equipo parisino volvió a fracasar en su gran objetivo, levantar la Champions, sus finanzas muestran un rostro muy diferente. Se calcula que, al cierre del ejercicio de la temporada 2021-2022, los ingresos totales alcanzarán los 700 millones de euros, cerca de gigantes europeos como Real Madrid y Barcelona.

Gracias al impacto del fichaje en agosto de 2021 de Messi -siete veces ganador del Balón de Oro-, el PSG mejorará un 13 por ciento sus ingresos de patrocinios y productos derivados de este curso que está a punto de finalizar en relación al 2020-2021. Los entre 300 y 310 millones mejorarán los 295 recaudados en la temporada 2018-2019, los mejores de la historia del equipo, cuando aún no había aterrizado Messi, pero sí estaban Mbappé y Neymar.

El número 30 del PSG ha conseguido atraer al menos una decena de nuevos patrocinadores prácticamente de una tacada. Por parte de la moda, Dior y GOAT; de la automoción, Autohero; del mundo de las criptomonedas, Crypto.com; del de los repartidores, Gorillas; de las bebidas naturales, Smart Good Things; de los refrescos, la energética Volt y Big Cola; del agua, Sports Water; y de las apuestas en internet PlayBetR.

Según fuentes del mercado consultadas por Efe, la venta de camisetas del PSG esta temporada ya ha superado el millón de unidades, un 60 por ciento de ellas con el número 30 del Messi impreso. Un récord. Los ingresos en día de partido también se dispararán, hasta los 132 millones.

Mientras que el lucrativo contrato con Nike sigue en vigor (hasta 2032 a cambio de 75 millones al año por vestir al equipo), los derechos de televisión de la liga francesa siguen sin despegar, muy lejos de que lo recaudan los grandes de Inglaterra o España. Según “L’Équipe”, esos derechos se quedarán por debajo de los 200 millones de euros, ligeramente menos que en la 2020-2021, en parte por culpa de la eliminación del PSG en la Liga de Campeones en los octavos de final ante el Real Madrid.

Un jugador rechazó vestir una camiseta contra la homofobia

El centrocampista senegalés del PSG Idrissa Gueye rechazó ponerse la camiseta con los colores de la bandera LGTBI+ que vistió el conjunto parisino el sábado durante el encuentro contra el Montpellier, según la emisora gala France Info. Todos los jugadores portaron sus camisetas con el número del dorsal en los colores arcoíris con motivo del Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia, que se celebra el 17 de mayo. Gueye, de 32 años, siguió el partido desde la grada del estadio tras caerse de la convocatoria en la que en un primer momento figuraba. El técnico, Mauricio Pochettino, aseguró que el futbolista no tenía ningún problema físico, pero no jugó el partido por “un motivo personal”, el cual no sentó nada bien al entrenador argentino, según apuntan medios franceses. El PSG rehusó hacer un comentario a nivel oficial, pero fuentes de la entidad indican que “el club y sus jugadores, incluyendo sus estrellas, están muy orgullosos de vestir esa camiseta”. “Es un asunto que se arreglará a nivel interno”, aclararon. La temporada pasada Gueye evitó el partido en el que el PSG apoyaba al movimiento LGTBI+ portando una camiseta similar alegando que padecía una gastroenteritis.