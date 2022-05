Así ha perdido más de 100.000 euros y una Premier una aficionada del Liverpool

Aestas alturas casi todo el mundo se ha cruzado ya con el típico listillo que nunca se ha hecho rico, pero te explica con suficiencia cómo puedes hacerte millonario en cuatro ratos vendiendo y comprando bitcoins desde el móvil. Es una forma como otra cualquiera de tirar el dinero, aunque las hay más originales, como la de Tanya Henley, una aficionada del Liverpool que, al mismo tiempo que su equipo perdía la Premier League en la última jornada, ella se negaba a que le metieran en el bolsillo 95.000 libras (112.301 euros al cambio actual).

Esta historia empieza, en realidad, hace 289 días, el 7 de agosto de 2021, cuando ella decide apostar en Betfair 100 libras (casi 120 euros) a que los «reds» iban a ganar esta temporada los cuatro títulos grandes: la Premier League, la FA Cup, la Copa de la Liga y la Champions League. Si eso se cumplía, esas 100 libras se transformarían en 367.100 (434.000 euros). Y resulta que pasó el tiempo y los de Klopp ganaron las dos Copas y este fin de semana podían hacer lo mismo con la Premier. La tontería de meter ese dinero por si sonaba la flauta empezaba a ponerse seria y las ofertas por cancelar la apuesta antes de tiempo, también. Su contestación siempre fue no, ni hablar, sigo confiando en mi equipo. Rechazó 22.700 libras (casi 27.000 euros) justo antes de que comenzaran los dos partidos en los que se definía el título; y en la segunda parte, cuando el City perdía y el Liverpool estaba a un gol de colocarse como virtual campeón, la oferta rozaba los 120.000 euros. La mayoría hubiera salido corriendo a poner el cazo, pero ella seguía empeñada en el póquer histórico del Liverpool y, con el dinero, en invitar a su familia a un viaje y meter el resto en el banco. Pero resulta que el Manchester City remontó en seis minutos el 0-2 en contra ante el Aston Villa, así que la victoria de los de Klopp ante el Wolverhampton no sirvió de nada. Adiós al pleno de títulos para el Liverpool y, para Tanya, cero euros en su cuenta corriente, porque sí, finalmente dijo no a todas las propuestas de «cash out».

Su madre no podía dormir estas últimas noches y su padre, fan del United, le suplicaba desde hace meses que cancelara esa apuesta, la primera que hacía en su vida. Una corazonada que pudo acabar en pelotazo.