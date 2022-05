Sergio Ramos revela el mejor momento de su carrera y el poster del futbolista que tenía en su habitación

Sergio Ramos ha vivido una primera temporada en el PSG decepcionante. El de Camas apenas ha disputado 843 minutos repartidos en 13 partidos. La lesión que le persiguió en su última temporada como madridista le ha amargado también su estreno en el club parisino. Sin embargo se muestra optimista de cara al futuro y tras la conquista del título de Liga publicaba en Instagram una fotografía en la que aparece en el Parque de los Príncipes sosteniendo el trofeo de la Ligue 1 y emulando el mítico gesto de Nadal con la Copa de los Mosqueteros. Junto a la imagen, una breve reflexión a modo de balance: “Terminamos con el título de Liga en nuestras manos. Ahora toca resetear y volver la temporada que viene a por mucho más”.

El camero se muestra convencido de que aún le queda mucho fútbol que demostrar. Ahora el veterano central ha sido el protagonista de la iniciativa de la cadena ‘Accord Hotels’, uno de los principales patrocinadores del PSG, de recrear su habitación en un hotel de Sevilla. Y la revista ‘GQ’ ha aprovechado esta recreación para repasar los mejores recuerdos personales de Sergio Ramos.

Con respecto al momento clave de su carrera, el camero no tiene dudas de la imagen que colgaría en la paredes de su cuarto. “Pondría la imagen del gol de Lisboa, que creo que es la que engloba todos mis años de fútbol. En todos los años que llevo jugando he vivido momentos muy importantes, pero hay momentos que la gente valora de forma diferente. Por eso ese momento ha sido uno de los más determinantes de mi carrera”, afirmó.

El poster de Rivaldo

Pero una de las cosas que mas llama la atención de la habitación del Ramos niño es el poster de Rivaldo, teniendo en cuenta que el central andaluz ha hecho prácticamente toda su carrera en el Real Madrid, tras salir del Sevilla con 19 años. Han sido 16 temporadas defendiendo la camiseta blanca, pero sus ídolos de infancia no eran blancos. “Por aquella época yo jugaba de extremo y de delantero, por eso mis ídolos eran los que estaba en contacto con el gol. Me encantaba como jugaba Rivaldo. Siempre he sido muy fan de Brasil. En aquella época, a finales de los 90 principios de los 2000 tenían un equipazo. No vi a nuestra Selección ganar Mundiales y Eurocopas como luego pasó, y por eso las cabeza visibles eran otros equipos como Brasil o Argentina. Aunque siempre he sido patriota y me pintaba la cara con los colores de España y todo, pero los ídolos eran otros. Claudio Caniggia también me gustaba, Ronaldo Nazario... Mis favoritos siempre eran los delanteros”.

El ex capitán madridista también revela que de pequeño hacía Kárate como una manera de enfrentarse a los miedos. “En la infancia, siendo un niño, desconoces un poco todo. El mundo es incierto, todo genera muchas dudas. Cuando era pequeño estaba rodeado de niños en el barrio en el colegio. Para mí el kárate era una herramienta que me daba seguridad ante posibles cosas que pudieran pasar, que me ayudaba”.

Con Nadal, lo tendría crudo

El defensa también asegura que la actividad que mejor se le daba era el tenis pero al final acabó descartando la raqueta y optando por el fútbol. El kárate estuvo bien como actividad extraescolar, pero lo que se me daba bien era el tenis. Ahí sí que tuve dudas entre dedicarme a la raqueta o al balón. Me decidí por el fútbol con 11 años. Creo que al final hice bien, porque además Rafa Nadal nació el mismo año que yo y si me hubiera tenido que enfrentar a él lo hubiera tenido crudo, confiesa entre risas.

Con la renovación de Mbpapé y las exigencias del galo en el terreno deportivo, algunos colocan a Sergio Ramos en la rampa de salida pero él se muestra convencido de que aún puede dar mucho al PSG y al fútbol.