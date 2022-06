La muy inesperada confesión de Clemente: de qué equipo sería si no fuera del Athletic

Javier Clemente siempre ha dicho lo que ha pensado o por lo menos no se ha cortado casi nunca en sus declaraciones. Ahora, lejos de los banquillos, sigue siendo tan polémico como cuando se enfrentaba a los medios para defender a sus futbolistas y así crear grupo. Pero han pasado los años de eso y sigue teniendo la misma opinión de la prensa deportiva: “Muy mala. Hace que cuando estás abajo te tengas que enfrentar a los periodistas porque debes estar con tus jugadores a muerte. Si no, estás perdido, te machacan”, asegura en una entrevista el Diario de Avisos de Tenerife. Asegura que el periodismo deportivo es dañino: ”Sí, sin duda. En un 80%, los periodistas deportivos no saben hablar de fútbol. No hay calidad. ¿Que Guardiola ha creado un modelo?; pues sí, pero el fútbol que practican sus equipos lo hacen jugadores de 100 millones para arriba”, continúa Javier Clemente acerca de cómo ve el periodismo el fútbol: “El periodista sólo pondera y habla del grande, al contrario que yo, que me preocupo y me ocupo hasta del colista. Yo soy forofo del fútbol, también del que practican los más débiles”.

Defiende a Luis Enrique: “No es nada raro. Es un chico estupendo. Yo lo tuve en la Selección Española” y niega rotundamente que sea anti madridista: “”Eso es mentira. Lo que pasa es que el Madrid lo ficha y lo pone de suplente de Michel. Luis Enrique era de los que metían el pie. Luego se va al Barcelona y triunfa allí, pero no es anti madridista”. Y también habla bien de Ancelotti: “Ancelotti es muy buen tío y sabe dirigir a su equipo. Con ese vestuario de figuras tienes que actuar como lo hace él. No se mete en nada fuera de su cometido y esa es la postura ideal con ese plantel. Con otro equipo de mitad de la tabla para abajo el entrenador debe ser más intervencionista. A mí me gusta entrenar equipos de la mitad de la tabla para abajo” Los banquillos ya es algo lejano para el ex seleccionador: “Es difícil. A los que fichan ahora son a técnicos sin experiencia. Yo no dejo a los directivos que metan el morro en mi trabajo. Ahora los directivos, además, no saben de fútbol; a los clubes los han convertido en entidades puramente económicas”.

Es muy duro con Tebas: “Es que Tebas beneficia sólo al Madrid y al Barça. Les da la mayor parte del pastel, en detrimento de los demás, que apenas pueden vivir. En Inglaterra, el reparto de derechos de televisión es mucho más equitativo, más justo. Han convertido al fútbol en un ejercicio de economía”. También con Rubiales: “Un tío peligroso y ambicioso, que quiso meter en la cárcel a gente que lo trató siempre muy bien y que, desde luego, era inocente. Ya veremos lo que ocurrirá con Rubiales, que si cumple su objetivo se irá de la Federación siendo rico. Ha venido a forrarse”.

Pero la confesión más sorprendente es cuando le preguntar de qué equipo sería si no fuera del Athletic: “Pues seguramente sería del Real Madrid, pero ojo, también del Barakaldo, del Sestao, del Arenas…”.