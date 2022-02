La contundente crítica de Javi Clemente a Xavi: “Eso no es ser entrenador”

Xavi Hernández era la solución del Barcelona, pero los resultados no lo están confirmando. La dinámica con el ex futbolista en el banquillo se repite y así un jarro de agua fría tras una gran actuación azulgrana es algo que sucede por tercera vez desde la llegada al banquillo de Xavi. Tras el triunfo en Liga en Villarreal (1-3) el Barça tropezó ante el Betis en el Camp Nou (0-1) y después de competirle de tú a tú al Real Madrid en la Supercopa de España (2-3) los azulgranas fueron eliminados de la Copa del Rey por el Athletic Club (3-2).

Esta falta de regularidad ha provocado que a mediados de febrero el Barça aún no haya logrado encadenar tres triunfos seguidos en la Liga. De hecho, tan solo dos veces ha conseguido sumar dos victorias consecutivas. En noviembre ante el Espanyol (1-0) y el Villarreal (1-3) y en las anteriores jornadas al derbi barcelonés de este domingo, cuando derrotó al Alavés (0-1) y al Atlético de Madrid (4-2).

Contra el Espanyol y con el marcador en contra, Xavi revolucionó el equipo para evitar la derrota y consumó su perdón a Ousmane Dembélé dándole entrada a 20 minutos para el final. Además, el técnico protagonizó la imagen de la jornada al dar un papelito a Busquets con instrucciones, pero no estaba muy claro lo que ponía en él. “Son entrenadores modernos, sin experiencia, un día les tendrá que dar un ordenador y será un problema”, aseguraba Javier Clemente en Cuatro. Para el ex entrenador vasco: “Xavi ha entrado en el club con problema, ha sido una estrella y ahora tiene que quedar bien. Entrenar al Al sadd es como entrenar en el Madrid y que los demás equipos sean de segunda”, continuaba Clemente. Es decir, que no tiene experiencia: “Empieza a entrenar ahora, ha sido una gran figura, pero quiere que los jugadores quieren que jueguen como lo hacía él y eso no es ser entrenador”. Para Clemente, no se puede ser fundamentalista: “Hablan de Cruyff pero ponía a Alexanco de delantero para ganar los partidos. Tú tienes que conseguir que tus jugadores ganen. Xav no tiene que enseñar a los jugadores, los jugadores tienen su estilo”, acababa Clemente

El Barça notó la ausencia de Dani Alves, que no jugará Liga Europa al no estar inscrito ni ante el Valencia en Liga por sanción, quien en ataque se convierte en el cuarto jugador azulgrana en el centro del campo, creando superioridad, una de las claves del vistoso triunfo ante el Atlético de Madrid.

Sergiño Dest, su sustituto, fue mucho más estéril que el brasileño en la construcción del juego y se mostró poco contundente en defensa. De todas maneras, salvo sorpresa el estadounidense volverá a ser titular ante el Nápoles, otra prueba de fuego para el equipo de Xavi, que sigue buscando la regularidad perdida.