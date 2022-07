El tremendo lío en el que Iker Casillas metió a Raúl Albiol: “¡Me quedé blanco!”

Iker Casillas y Raúl Albiol forjaron una gran amistad durante su etapa en el Real Madrid y ahora, el central del Villareal ha desvelado en el programa ‘Martínez y Hermanos’ de Dani Martínez el lío en el que le metió el ex portero.

“Iker Casillas me llamó una mañana y me dice: ‘¿Estás en casa? Es que hay unos amigos míos que quieren ir allí a ver una casa en La Finca y a ver si les puedes enseñar la tuya para que se hagan una idea. Le digo ‘sin ningún problema, ¿cómo se llaman?’ Dice ‘no, cuando lleguen allí ya te avisan’”, empezó contando.

Ufff... ¿un chofer?

Y continuó: “Yo iba con zapatillas de andar por casa, pantalón corto... digo serán de Móstoles seguro. Les espero en la entrada y veo un coche elegante, negro, con los cristales que no se veía nada... Llega, aparca y baja el chófer. Y cuando veo al chófer digo: ‘Uy, esto no me cuadra nada, ¿un chófer?’”, narró.

Rápidamente se confirmaron sus peores sospechas: “De repente bajan Penélope Cruz y Javier Bardem. Y yo con zapatillas de dormir y pantalón corto. Me quedé blanco. Y digo: ‘¿Qué hago? ¿Les tengo que enseñar yo la casa a Penélope Cruz y a Javier Bardem?’ A todo esto mi mujer dentro con pijama, peor aún (...). Imagínate cuando los ve a los dos. ¡Nosotros los veíamos en las películas!”, agregó.

Sin embargo, todo podía empeorar y así fue. La mascota de Albiol, un perro pequeño, se abalanzó sobre los pies de Penélope y empezó a lamer. “Un desastre, vamos. Sudando”, confesó el futbolista.

Albiol y Casillas entablaron una gran amistad cuando coincidieron en el Real Madrid y el defensa defendió al portero en incontables ocasiones. El jugador del Villarreal incluso hizo campaña en 2012 para que al portero se le diera el Balón de Oro. “Es justo dar un Balón de Oro a Cristiano, Messi, Iker, incluso a Iniesta. Solo hay uno, pero méritos han hecho muchos jugadores. En este caso ser portero y por su mérito de siempre vería bien que se lo dieran a Casillas. Tiene que tener las mismas opciones un portero que un jugador de campo y él ha dado muchísimo al fútbol español, a la selección y al Real Madrid. Es el mejor portero del Mundo”, agregó el jugador valenciano.”, afirmó entonces.