La seleccionadora irlandesa, Vera Pauw, confiesa que fue violada por tres hombres que eran miembros de la Federación holandesa

“Durante 35 años he ocultado un secreto al mundo, a mi familia, a mis compañeras de equipo, a mis jugadoras, a mis colegas y, ahora puedo aceptarlo, a mí misma”. Así comienza el comunicado en el que la neerlandesa Vera Pauw, seleccionadora de Irlanda de fútbol, denuncia las violaciones que sufrió cuando era futbolista. Tres violaciones cometidas por tres hombres diferentes: un directivo de la Federación neerlandesa y otros dos miembros de la Federación de su país.

This has been the toughest thing in my life but, finally, I'm ready to move on and be proud of who I am



Vera 💚 pic.twitter.com/27v25nFViP — Vera Pauw (@verapauw) July 1, 2022

“Esto ha sido lo más difícil de mi vida pero, finalmente, estoy preparada para seguir adelante y estar orgullosa de quién soy”, escribe en el tuit como presentación de su comunicado.

“Incluso los más cercanos a mí no han sabido de la violación que sufrí a manos de un destacado directivo de fútbol cuando era una jugadora joven. Posteriormente sufrí dos agresiones sexuales por parte de otros dos hombres. Los tres trabajaban en la Federación Neerlandesa de Fútbol en el momento en que se produjeron estas agresiones. Sólo aquellos en los que puedo confiar han sabido hasta ahora del abuso sexual sistemático, el abuso de poder, el acoso, la intimidación, el aislamiento y la incriminación a los que estuve expuesta como jugadora y como seleccionadora nacional en el fútbol holandés”, continúa la narración de Pauw.

La seleccionadora irlandesa ha guardado ese secreto y ese dolor dentro muchos años. Un angustioso recuerdo que no podía apartar de su cabeza. “Durante estos últimos 35 años he mantenido el abuso en privado, he permitido que su recuerdo controle mi vida, me llene de dolor y angustia a diario, domine mis sentimientos internos. Muchos me ven como una entrenadora y gerente de fútbol temeraria y ruidosa, una mujer dura que ha llegado a la cima en un mundo de hombres. Nada mas lejos de la verdad”, dice.

El camino no ha sido fácil. En estos casos son muchas las organizaciones que prefieren proteger al violador que a la víctima convirtiéndose en cómplices. “Durante los últimos años, he tratado de que mi caso se escuche de manera justa y justa por las autoridades del fútbol en los Países Bajos, pero fue en vano. Algunas personas preferirían callar mis violaciones y agresiones sexuales que ofrecerme el apoyo que necesito al abrir esta historia al mundo. Ya no puedo compartir el silencio”, reconoce la exjugadora de la selección de Países Bajos.

“Después de no obtener una respuesta satisfactoria a mi solicitud de acción en una investigación iniciada por la Federación holandesa después de mi quinto informe, recientemente denuncié mi violación y agresiones sexuales a la policía holandesa. Eso ya lo siento como el principio del fin para mí, pero sé que vendrán más dolores de cabeza. Es posible que aparezcan historias en los medios holandeses sobre mi terrible experiencia y sé que se pueden difundir cosas en mi contra en un esfuerzo por empañar mi historia. Asumo toda la responsabilidad por lo que hice y por lo que dejé de hacer. Confía en mí, mi historia es muy real y muy verdadera. Sé que hacerlo público va a poner el foco en mi vida de una manera que nunca antes había experimentado, pero también espero que otras jóvenes futbolistas y entrenadoras que estuvieron expuestas a algo como la violación y el abuso que sufrí ahora se sentirán lo suficientemente valientes como para presentarse y compartir sus historias”, asegura.

“Este no será un momento fácil para mí y para mi familia y por ahora les pido a todos que respeten lo que queda de mi privacidad. Finalmente, me gustaría agradecer a mis ayudantes en Irlanda, a mis jugadoras, a la gerencia y la Junta directiva de la Federación irlandesa (FAI), a todos mis colegas de la FAI y a los aficionados de Irlanda por el apoyo que me han brindado como entrenadora de la selección de Irlanda. Siempre me he sentido segura y sigo sintiéndome segura y apoyada en Irlanda y no puedo decirles lo bien que se siento. Espero que continúe el apoyo en Irlanda ahora que he compartido mi historia y mi dolor. Esto es lo que soy, no tengo que esconderme más. Espero poder continuar mi vida en libertad. Gracias”. Así concluye su comunicado.

La Federación irlandesa ha publicado otro comunicado en el que muestra su apoyo a su seleccionadora. “La FAI ha brindado todo su apoyo a la entrenadora de la selección femenina de la República de Irlanda, Vera Pauw, en este momento difícil de su vida, ya que hace revelaciones muy valientes sobre su pasado”, afirma.

The FAI has given its full support to Republic of Ireland WNT Manager Vera Pauw at this difficult time in her life as she makes very brave revelations about her past.



Statement 👉 https://t.co/cy36G3SsoL#WeAreOne pic.twitter.com/YvVPmcMPJG — FAIreland ⚽️🇮🇪 (@FAIreland) July 1, 2022

“La FAI le ha ofrecido todo el apoyo que pueda necesitar a nivel personal y profesional. La FAI es absolutamente consciente del impacto que estas revelaciones tendrán en el bienestar de Vera y le ha asegurado el pleno apoyo continuo de la Junta de la FAI y de todos sus colegas en la Asociación”, explica la Federación irlandesa en su comunicado.

“La FAI no hará más comentarios sobre este asunto y pide a los medios que respeten la privacidad de Vera en este momento tan difícil”, finaliza.