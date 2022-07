Neymar, Messi, Lewandoswski...: estas son las 10 cláusulas más sorprendentes de los contratos de los futbolistas

El mercado de fichajes avanza con todas la miradas puestas en el Fútbol Club Barcelona y en la posibilidad de un acuerdo con el fichaje estrella del fútbol español: Robert Lewandowski. Hasta ahora, el centrocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouameni, es el traspaso más caro en lo que llevamos de ventana de verano esta temporada con un coste de 80 millones de euros. Darwin Núñez (75M€) y Erling Haaland (60M€) completan el podio actualmente.

El ex del AS Mónaco lidera una lista en la que aparecen futbolistas como Darwin Núñez (75M€), Erling Haaland (60M€), Richarlison (58M€), Gabriel Jesús (52,5M€), Kalvin Phillips (48,75M€), Vitinha (41,5M€), Chiesa (40M€), Nuno Mendes (38M€) o Botman (37M€). Unos contratos que a buen seguro incluyen todo tipo de cláusulas que van desde los bonus por logros deportivos a exigencias más personales.

Y es que, más allá de los elevados costes de los fichajes o unas cláusulas de rescisión millonarias, los futbolistas han firmado a lo largo de los años más de una condición cuanto menos extravagante. A veces provienen del club y otras son los propios futbolistas o atletas los que incluyen peculiares peticiones en sus contratos. Jets privados, tiempo para bailar o tener un tractor son algunas de ellas:

1. Lewandoswki y los deportes de riesgo

Robert Lewandowski en una moto acuática FOTO: Instagram La Razon

Cuando Robert Lewandowski estaba agotando su contrato en el Borussia Dortmund, tanto el Bayern de Múnich como el Real Madrid se disputaban su firma. Y en los documentos filtrados, la oferta del Real Madrid parecía mucho más lucrativa. Junto con un acuerdo de 195.000 euros semanales y una prima de fichaje de 10 millones, había varias solicitudes que no querían que el temerario Lewandowski hiciera mientras vistiera de blanco.

Esquiar, volar en parapente, escalar, navegar en lancha e incluso ir en moto eran grandes ‘NO’ para el club madrileño.

2. ¡Un curso de cocina!

El centrocampista congoleño Rolf-Christel Guie-Mien pasó de Karlsruher a Eintracht Frankfurt en 1999. Curiosamente, solo tenía una pequeña petición: que su nuevo club pagara para que su esposa tuviera lecciones de cocina.

3. El astronauta Schwarz

El Sunderland tenía datos sobre el entorno del sueco cuando lo fichó en 1999 procedente del Valencia. El club tenía constancia de que uno de los consejeros de Stefan Schwarz tenía un billete para un vuelo espacial que debía haberse puesto en órbita en 2002. Temeroso de que se llevara al jugador con él, el Sunderland le prohibió por contrato “salir del planeta y hacer viajes espaciales”. La Premier no tardo en ponerle apodo: El Astronauta.

4. La excentricidades de Ronaldinho

Ronaldinho rodeado de mujeres en su proyecto Tropa do Bruxo FOTO: Instagram La Razon

Ronaldinho es conocido por lo gran futbolista que fue y por algunas de sus excentricidades. Un buen ejemplo son las condiciones que puso al Querétaro para firmar un contrato con el equipo mexicano. La lista del brasileño sorprendió a los dirigentes del equipo norteamericano: Una casa con piscina, una cancha de fútbol playa, otra de fútbol siete y cuatro mayordomos.

4. El caro coste la sonrisa de Neymar

Neymar Jr. FOTO: Instagram La Razon

Neymar es otro de los futbolistas que se pasó de la raya con sus peticiones. Y es que, según publicó L’Equipe, en pleno coqueteo con el Paris Saint Germain el padre del jugador deslizó unas condiciones casi imposibles de cumplir por el equipo galo. 25 millones de sueldo, cubrir toda la deuda con Hacienda y una cadena de hoteles con su nombre. Al-Khelaifi no aceptó y se frustró el traspaso. Poco tiempo después ambos sí llegarían a un acuerdo con un sueldo todavía más alto de las exigencias del brasileño.

Lo que si incluyó el PSG fue lo que denominaron como bonus ético y que proporciona automáticamente al jugador unos ingresos de 6.500.160. Esta exigencia le obliga a “deber de saludar y dar las gracias a los hinchas antes y después de cada partido”.

Entre las múltiples condiciones del mencionado bonus ético, el delantero brasileño tiene la obligación de evitar “cualquier comentario público adverso sobre las opciones tácticas del equipo” y, por supuesto, “comentarios públicos negativos sobre el club, los que trabajan allí y los que lo apoyan”.

4. La cláusula “anti-independencia” de Messi

Lionel "Leo" Messi laments during his press conference to talk about his departure from FC Barcelona at Camp Nou stadium on August 08, 2021, in Barcelona, Spain AFP7 08/08/2021 ONLY FOR USE IN SPAIN FOTO: AFP7 vía Europa Press AFP7 vía Europa Press

En enero de 2021 salía la luz el astronómico contrato de leo Messi con el Barcelona. Más allá de los 555.237.619 euros brutos, a cobrar en cuatro temporadas, también centraron la atención sus llamativas cláusulas. Entre ellas, el argentino firmó un compromiso que le obligaba a “realizar los máximos esfuerzos para integrarse en la sociedad catalana”, como por ejemplo aprender el catalán y tenía una cláusula especial en caso de que Cataluña consiguiera la independencia de España, en cuyo caso podría abandonar gratis el club. Sin embargo, no es el único deportista que ha firmado alguna condición cuanto menos extravagante.

En el PSG, a parte un “bonus” por fidelidad, su contrato incluye una cláusula que establece que una parte de su sueldo la cobrará en la criptomoneda oficial del club, los PSG Fan Tokens.

5. Luis Suárez y sus “mordiscos”

Cuando el Barcelona fichó a Luis Suárez, el diario inglés “Daily Mirror” aseguró que el contrato del futbolista incluía una cláusula “antimordiscos”. Seria un blindaje de la institución culé en el caso de que Suárez fuera sancionado por agresión otra vez. Si Suárez volvía a morder a otro rival, el jugador uruguayo tendría que pagarle una indemnización al Barça.

6. Para ser feliz quiero un tractor

Con un físico imponente, el joven Moise Kean está llamado a ser un delantero que marcará una época en Italia

En 2017, Moise Kean, una de las jóvenes promesas de la Juventus, estaba muy cerca de renovar su contrato, pero su padre sorprendió al quejarse del trato recibido por el club italiano, ya que considera que no cumplió con su palabra cuando le prometieron un tractor y equipación agrícola. “Me prometieron un equipo agrícola para mi compañía en Costa de Marfil. Allí tengo varias hectáreas de tierra donde me gustaría empezar a cultivar arroz y maíz. Soy agricultor, he trabajado en arrozales y pedí maquinaria agrícola. Me dijeron que no había ningún problema. Pero entonces el abogado de la Juve me llamó para decirme que su oferta no podía ser y que mi petición estaba fuera de sus posibilidades”, afirmó entonces Biorou Kean.

7. Las casas de Lego de Giuseppe Reina

Un ejemplo de que los contratos hay que dejarlos muy claros punto por punto. Cuando el delantero firmó por Arminia Bielefeld, de la segunda división alemana, en 1996, estipuló en su acuerdo que recibiría una casa por cada año que cumpliera de contrato. Como no especificó las características de las mismas, el club le entrego casas hechas de Lego.

8. El avión privado de Samuel Etoo

Samuel Etoo y su esposa Georgette

El delantero camerunés exigió al club ruso Anzhi Makhachkala que le pusiera un jet privado para que pudiera vivir en Moscú y volar a los entrenamientos todos los días.

9. Neil Ruddock y la báscula (Crystal Palace, 2000-2001)

Conocidos eran en la Premier los problemas de sobrepeso del defensa, que medía 1,88 metros. Harry Redknapp quiso atajarlos cuando el Crystal Palace lo fichó en 2000 y el club estableció en el contrato que Ruddock pagaría una multa del 10% de su salario si superaba los 98 kilos. El futbolista rebasó ese límite en varias ocasiones y el club, según The Sun, lo dejó libre después de que el jugador no cupiera en los pantalones.

10. Clausula “antiescándalos”

Balotelli apunta a la cámara con un arma de fuego

Tras no contar para el Liverpool, Mario Balotelli fichó por el Milan, pero el equipo ‘rossonero’ buscó blindarse ante los recurrentes escándalos del delantero. Para ello, en el contrato de cesión incluyó una cláusula “antiescándalos” por la que entre otras cosas, debía moderar sus peinados “acordes a un club como lo es el AC Milán”, y tampoco podía publicar mensajes polémicos en sus redes sociales.