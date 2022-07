300 millones de euros para convencer a Cristiano Ronaldo

El futuro de Cristiano Ronaldo continúa siendo una incógnita. Tiene contrato con el Manchester United hasta 2023, pero no desea seguir en el club inglés y, de momento, no se ha incorporado a la pretemporada del equipo. Mientras el portugués, de 37 años, busca acomodo para seguir su carrera se suceden las especulaciones sobre su destino. Las cadenas TVI y CNN Portugal aseguran que un club de Arabia Saudí ofrece 300 millones de euros para intentar convencer a Cristiano Ronaldo.

Según estas dos cadenas, 30 de esos millones serían para el Manchester United en concepto de traspaso, 20 millones en comisiones y 250 millones para Cristiano Ronaldo por dos temporadas de contrato. Es decir, 125 millones al año, un salario imposible de alcanzar para cualquier club europeo. Esta oferta se encuentra con un obstáculo importante, como es la ambición deportiva de Cristiano, que busca un equipo con el que poder seguir aumentando su leyenda en la Liga de Campeones, competición que ha ganado en cinco ocasiones y de la que es el máximo goleador y el jugador con más partidos disputados.

El hecho de que el Manchester United no se haya clasificado para la próxima Champions sería una de las grandes razones que habrían impulsado a Cristiano Ronaldo a querer dejar el club. Si aceptara la oferta de Arabia Saudí, el delantero portugués se convertiría en el futbolista mejor pagado del mundo, pero deportivamente daría varios pasos atrás, ya que la liga saudí está muy lejos del nivel del futbol europeo.

A Cristiano Ronaldo se le ha vinculado con el Barcelona, el Chelsea, el Nápoles, el Bayern y el París Saint-Germain. El diario Le Parisien publicó que Cristiano Ronaldo no entraba en los planes del PSG: “París ha cerrado la puerta a esta hipótesis. El club cree que no hay sitio para él en las condiciones actuales, en términos económicos y deportivos, y que tiene un perfil bastante bling-bling”. Ese término bling-bling es utilizado generalmente para referirse a objetos de lujo y ostentosos y fue empleado por Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, en una entrevista en la que anunció un nuevo giro en la política deportiva del club. “Debemos ser realistas, ya no queremos llamativos, bling-bling, es el final de las lentejuelas”, explicó Al-Khelaïfi.

El Bayern también descartó públicamente el fichaje de Cristiano por boca de Oliver Kahn, presidente del consejo directivo del club alemán. “Pese a todo lo que admiro a Cristiano Ronaldo como uno de los más grandes, su fichaje no sería acorde con nuestra filosofía”, declaró en Kicker.