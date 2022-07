El motivo por el que el PSG no quiere saber nada de Cristiano Ronaldo: “¡Se acabó...!”

El sueño del mundo del fútbol de ver juntos a Cristiano Ronaldo y Leo Messi podría haberse hecho realidad esta próxima temporada. De acuerdo con la información de Le Parisien, el astro portugués, que quiere dejar en verano el Manchester United, ha sido ofrecido al PSG por su agente Jorge Mendes. Sin embargo, la respuesta de Nasser Al-Khelaïfi, ha sido un portazo sonoro al astro portugués.

El cinco veces ganador del Balón de Oro no ha viajado con el United a la gira por Asia y quiere a toda costar disputar la próxima edición de la Champions. Hay pocos equipos en Europa, entre los que se encuentra el PSG, que puedan satisfacer sus pretensiones salariales (30 millones de euros anuales), por lo que Mendes sigue intentando colocarle en un equipo de la primera escala europea.

Demasiado bling-bling

“París ha cerrado la puerta a esta hipótesis. El club cree que no hay sitio para él en las condiciones actuales -en términos económicos y deportivos- y que tiene un perfil bastante bling-bling”, informa el artículo de Le Parisien. Esta sería entonces la principal razón por la cual no se uniría al conjunto parisino: su perfil no condice con lo que ahora el club busca para sus filas.

Cabe recordar que el término bling-bling, utilizado generalmente para referirse a objetos de lujo y ostentosos, fue pronunciado por Nasser Al-Khelaïfi en una entrevista el mes pasado, cuando anunció un nuevo giro en la política deportiva del club. En aquella ocasión, el dirigente qatarí explicó: “Debemos ser realistas, ya no queremos llamativos, bling-bling, es el final de las lentejuelas. Hemos hecho grandes cosas durante 11 años, pero cada año tenemos que preguntarnos cómo progresar, cómo ser mejores”. Con eso, dio por cerrada en esa charla con Le Parisien la posibilidad de contratar grandes refuerzos en el actual mercado de pases y de cerrar a un entrenador de renombre, como Zinedine Zidane. Y también utilizaba los mismo términos cuando lanzaba un serio aviso a Neymar jr., cuya actitud ha sido un quebradero de cabeza para el club parisino a lo largo de la pasada temporada.

De hecho el giro en política del PSG es tal que Leonel Messi y Neymar Jr. son dos futbolistas que el PSG considera que, con la mayor brevedad posible, deberían estar fuera del equipo. Según esta información, el nuevo director del equipo Luis Campos - cercano a Mbappé- quiere construir un nuevo equipo, más competitivo: con menos ‘cromos’ y más futbolistas que trabajen en el campo.

Tras este sonoro portazo, el portugués sigue tanteando el mercado mientras el entrenador del Manchester, Erik Ten Hag, se muestra tajante y desestima que el número 7 se marche: “Cristiano no está en venta, forma parte de nuestros planes. Preparo la próxima temporada con él”. El culebrón CR7 aún dará mucho de que hablar.