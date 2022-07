Cristiano Ronaldo no se presenta con el Manchester United y un sorprendente equipo se interesa por él

Cristiano Ronaldo ha lanzado un nuevo desafío al Manchester United. Después de comunicar al club su intención de marcharse, tal y como informó The Times, el portugués decidió ampliar sus vacaciones y no se presentó a la pretemporada del equipo, a la que debía sumarse este lunes. Cristiano habría alegado razones personales para retrasar su incorporación al trabajo y, según The Sun, la entidad inglesa habría dado por buenas estas explicaciones.

Los compañeros de Cristiano Ronaldo iniciaron la pretemporada la pasada semana a las órdenes de su nuevo entrenador, Erik Ten Hag, y el plan del United era que el portugués trabajara unos días junto al resto del equipo en la ciudad deportiva del club antes de iniciar el próximo viernes una gira de 16 días por Tailandia y Australia. Sin embargo, los planes de Cristiano Ronaldo parecen ser otros y no coinciden con los del Manchester United. Los Diablos Rojos acabaron sextos clasificados en la última Premier League y disputarán la Europa League esta próxima temporada, algo que no convence a Cristiano, que busca equipo para jugar la Liga de Campeones.

Y en esa búsqueda por encontrar un nuevo destino al portugués ha aparecido un sorprendente equipo en el horizonte. Según The Athletic, el Nápoles está interesado en fichar a Cristiano Ronaldo. El club italiano, que acabó tercero en la Serie A y participará en la Liga de Campeones, se uniría a Bayern de Múnich y Chelsea, que hasta ahora aparecían como las dos alternativas más fuertes para hacerse con el portugués. El presunto interés del París Saint-Germain parece haberse diluido, aunque con Jorge Mendes, agente de Cristiano Ronaldo, cualquier cambio de rumbo es posible y no hay que descartar nada en torno al futuro del delantero. El mercado de fichajes cierra el 1 de septiembre y todo puede suceder.

En esta guerra de filtraciones entre las partes, el Manchester United desliza que Cristiano Ronaldo no está venta y que su intención es que el portugués cumpla su contrato, que finaliza en 2023. Cristiano llegó la temporada pasada al United procedente de la Juventus y cerró su regreso a Old Trafford con 24 goles en los 38 partidos que disputó. La temporada del equipo fue decepcionante y ni los cambios de entrenador consiguieron enderezar el rumbo de un conjunto que acabó fuera de los puestos de Liga de Campeones.

Ole Gunnar Solskjaer inició la temporada en el banquillo de Old Trafford y en noviembre fue sustituido de forma interina por Michael Carrick, que después de tres partidos cedió el mando a Ralf Rangnick. Estos cambios no dieron los resultados que esperaban los dirigentes del club, que al final de la campaña decidió dar un nuevo giro y nombraron a Erik Ten Hag como nuevo técnico.