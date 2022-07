El verano de los centrales a precio de delantero

El fichaje de Rudiger por el Real Madrid a cambio de cero euros es una rareza en el mercado. El club madridista ha repetido la maniobra que hizo el año pasado para fichar a David Alaba. Los dos terminaban contrato y Florentino Pérez aprovechó para no tener que pagar traspaso por ellos.

Porque lo más caro este año es fichar centrales. Como Koundé, que ya es oficialmente jugador del Barcelona, a cambio de 50 millones de euros y otros diez posibles en variables. El francés ha duplicado su valor en tres años. El Sevilla pagó 23 millones por él al Burdeos en el que era el traspaso más caro del equipo de Monchi.

Es el director deportivo del equipo sevillista el que consigue atraer a jugadores capaces de multiplicar su precio en un corto periodo de tiempo. Lo mismo ha hecho con Diego Carlos, la pareja de Koundé hasta la temporada pasada. Llegaron juntos y se van juntos.

El Aston Villa ha pagado 31 millones por el brasileño, que pueden llegar a ser 35. El Sevilla se ha garantizado 81 millones por sus dos centrales de la pasada temporada, que pueden llegar hasta 95. Un precio que no se pagaba hasta ahora por los centrales con demasiada frecuencia. Aunque la inflación hace tiempo que llegó a todas las posiciones del fútbol. Monchi espera repetir la maniobra que hizo con Koundé y con Diego Carlos con el fichaje de Marcao. 12 millones han servido para sacarlo del Fenerbahce. El éxito del Sevilla sigue siendo encontrar el equilibrio entre fichajes baratos que se revalorizan y traspasos caros.

Los centrales están de moda esta temporada. El Bayern ha pagado 67 millones a la Juventus por Matthijs de Ligt y ha convertido al neerlandés en el defensa que más dinero ha movido en traspasos. Sus fichajes son el segundo y el sexto más caros de la historia en esa posición. Su traspaso ha costado siete millones más que el de Haaland del Borussia Dortmund al Manchester City.

De Ligt ha llegado al Bayern para tener los minutos que no tuvo en la Juventus y para ganar la Liga de Campeones que se le escapó con el Ajax. A pesar de no haber sido imprescindible en el equipo italiano su valor sigue siendo muy alto y Nagelsmann cree que puede sacar lo mejor de él. El técnico alemán sospecha cuál es el motivo del mal rendimiento del neerlandés en Italia. «He hablado con él después del entrenamiento y me ha dicho que la sesión de hoy ha sido la más dura de los últimos cuatro años. Fue dura, pero no fue para tanto», aseguraba el preparador del equipo bávaro.

Harry Maguire, por el que el Manchester United pagó 87 millones al Leicester, es el traspaso más caro de un central en la historia. Pero el siguiente es De Ligt, con su traspaso del Ajax a la Juventus a cambio de 85 millones y medio. Los dos traspasos se hicieron en la misma temporada, en el triste verano de 2020, el que llegó después del confinamiento y de las ligas aplazadas.

El Manchester United es reincidente en el fichaje de centrales caros. Ha pagado más de cuarenta millones por cuatro de ellos en su historia. El primero de ellos fue Rio Ferdinand, por el que abonó 46 millones al Leeds hace casi 20 años, en el curso 2002/2003. La temporada pasada pagó algo menos al Real Madrid por Varane. 40 millones tuvieron la culpa del traspaso del francés.

Bastante más ha pagado este verano por Lisandro Martínez, el defensa argentino que llega del Ajax. Algo más de 57 millones ha costado su fichaje, lo que convierte al equipo neerlandés en la mejor, y más rentable, fábrica de centrales de los últimos tiempos.

Sólo los traspasos de De Ligt y de Lisandro le han hecho ingresar casi 143 millones en los últimos dos años. Pero antes, en la 2017/18, ya vendieron al colombiano Davinson Sánchez por 42 millones al Tottenham. 184 millones ingresados en cinco años sólo por la venta de centrales.

La Premier sigue siendo el lugar donde más dinero se gasta en defensas. Doce de los 20 más caros de la historia han sido pagados por equipos ingleses. No sólo el Manchester United es reincidente. El City tiene a tres entre los diez más caros y a seis entre los 17 que más han costado de la historia. Por Ruben Dias pagó 68 millones; 65 por Laporte; 55 por Stones y 45 por Aké. Todos continúan en el equipo, pero antes de eso pagó otros 45 por Mangala y 44,5 por el argentino Otamendi.

Los traspasos más caros en Europa ya no son una exclusiva de los delanteros.