Polémica en la Premier por la melena de Cucurella

Marc Cucurella se ha convertido ya en una pieza importante del Chelsea. La temporada pasada ya se adaptó a la perfección a la Premier tras su salida del Getafe con destino al Brigton. Y, de nuevo, lo ha vuelto a hacer. No ha necesitado mucho tiempo para demostrar su potencial. Tras costar 68 millones de euros a su nuevo club, a Cucurella no le ha afectado la presión en un equipo al que se le exigen títulos.

Debutó frente al Everton tras saltar al terreno de juego en el minuto 75. Sus hinchas ya tenían preparado cántico para su lateral: “Cucurella, he eats paella, he drinks Estrella, his hair is fucking massive”. Y una semana después, se hizo con un hueco en el once titular de Tuchel y demostró que tiene calidad y fortaleza para aburrir. Ha encajado en el Chelsea como un guante. Y, como un guante fue el centro que puso a Koulibaly en el primer tanto de su equipo, pero... su larga melena rizada se ha convertido en motivo de polémica.

El jugador del Tottenham Cristian Romero agarró del pelo al defensa español en el transcurso del derbi que concluyó con empate a dos. Tuchel lo denunció en la conferencia de prensa posterior: “¿Desde cuándo se permite tirar del pelo a un rival?”. Cucurella fue tajante: “El vídeo es muy claro. No sé qué pasó con el árbitro. Me das una patada en la pierna, me tiras del pelo... Pero el árbitro no lo entendió. Es un error del árbitro o del VAR”. El árbitro no vio nada, no expulsó a Romero y poco después el Tottenham empató. El lateral español dio más explicaciones: “Fue una pugna en el campo. Hablé con él antes del partido y no tenía ningún problema. Fue solo una acción más del juego, pero fue importante porque pudo cambiar el resultado final”.

El ex jugador de Barcelona, Eibar, Getafe y Brighton asegura, según The Sun, que la última vez que recibió una acción similar fue cuando tenía doce años. “Es extraño, sólo recuerdo otra vez que un jugador hizo eso y fue en infantiles. Jugaba en la cantera con 12 años, pero desde entonces nunca había sufrido algo así”. Lo que Cucurella tiene clarísimo según afirmó a la BBC es que “nunca me cortaré el pelo. Este es mi estilo y voy a seguir así”.