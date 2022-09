Las cifras que hacen del Cádiz el peor equipo de la historia en el inicio de la Liga

El Cádiz es el colista de la Primera División con un total de cero puntos y ningún gol a favor siendo así el peor equipo de la historia de la Liga en las cinco primeras jornadas de cada uno de los 92 campeonatos iniciados. El equipo no ganaba en casa desde el cambio de nombre.

Los gaditanos, que han caído derrotados sucesivamente ante la Real Sociedad (0-1), Osasuna (2-0), Athletic (0-4), Celta (3-0) y, el sábado pasado, frente al Barcelona (0-4), han encajado catorce goles, seis más que el otro equipo que hasta ahora no había puntuado ni marcado en las cinco primeras jornadas ligueras. Hay que destacar que en la temporada 2017-18, el Alavés tampoco sumó ningún punto ni anotó gol en el quinteto inicial de partidos, pero sólo vio perforada su portería en ocho ocasiones.

Desde la primera edición de la competición liguera, ha habido otros trece equipos que han perdido los cinco primeros encuentros, aunque en todos estos casos sí marcaron algún gol. En la campaña inaugural del Campeonato Nacional de Liga, en la temporada 1928-29, el Racing de Santander no sumó ninguna victoria, marcando dos goles y encajando 15.

Catorce años después, en la campaña 42-43, el Atlético Aviación tenía cero puntos en los cinco primeros partidos pero logró seis goles y encajó trece; en la temporada 48-49, el Sabadell marcó ocho goles y encajó 15; en la 52-53, el Zaragoza anotó tres tantos y le marcaron 14; en la 56-57, al Real Jaén le metieron doce, pero había conseguido cuatro goles a favor; y en la 65-66, el Betis, también sin puntos, contaba con cinco goles a favor y dieciocho en contra.

En la temporada 96-97, el Extremadura no llevaba ningún punto en las cinco primeras jornadas, con dos goles anotados y quince recibidos. Una campaña después, fueron dos equipos los que no habían sumado en ese periodo de cinco jornadas iniciales.

El Valladolid y el Sporting de Gijón sumaban cero puntos, con cuatro dianas a favor de los pucelanos y dieciocho goles en contra; habiendo marcado dos veces los asturianos y encajado dieciséis. De nuevo el Sporting comenzó con cero puntos en las cinco jornadas inaugurales en la temporada 2008-09, siendo entonces seis los goles que marcó y veinte los recibidos.

En la 17-18, además del Alavés, en el quinteto de jornadas iniciales no sumó puntos el Málaga, que había marcado un solo gol y encajado once. La pasada campaña (21-22), el Getafe y el Alavés no habían puntuado en los cinco primeros partidos, con tres goles a favor y 15 encajados para los madrileños; y una única diana anotada y ocho recibidas en el caso de los vitorianos.