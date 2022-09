LaLiga va a denunciar los gritos racistas de los aficionados del Atlético de Madrid contra Vinicius

Una parte de la afición del Atlético de Madrid protagonizó cánticos racistas contra Vinicius que se produjeron en los exteriores del estadio. Según informa la Cadena Cope, la Ley 19/2007 contra el racismo también permite sancionar lo que ocurre fuera de los campos, pero LaLiga también quiere que se tenga en cuenta todos los gritos que se produjeron dentro del estadio. De momento, se desconoce la posible sanción que esto conllevaría.

🗣️CÁNTICOS RACISTAS CONTRA VINICIUS de cientos de aficionados del @Atleti a las puertas del Metropolitano:



📢"Eres un mono, Vinicius eres un mono".



⛔️FUERA LOS VIOLENTOS Y RACISTAS DEL FÚTBOL



📹Video @chema_medina #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/KoHSNrtd3G — Tiempo de Juego (@tjcope) September 18, 2022

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, intentó hacer un llamamiento a la tranquilidad con unas declaraciones previas respecto al tema Vinicius: “Lo que tenemos que hacer es que Vinicius no nos meta ningún gol hoy. Si lo quiere celebrar que lo celebre de una manera correcta y con respeto a todo el público”. Si baila le voy a pedir que me enseñe a bailar la samba, que tengo que ir a Brasil a los próximos festivales de Río de Janeiro y quiero aprender a bailar samba. ¿Por qué va a haber lío (si celebra un gol con un baile)? Los jugadores se manifiestan como realmente se quieren manifestar. Lo único que esa manifestación tiene que ser con respeto hacia la gente que tiene un campo cuando no es su campo”.

Estos insultos hacia Vinicius se transformaron en pitidos y gritos dentro del estadio cada vez que tocaba el balón. Finalmente, el brasileño bailó en la celebración de Rodrygo durante unos segundos. Esta polémica parecía haber terminado, pero ahora se abre un nuevo capítulo donde la Justicia tendrá que tomar una decisión al respecto. La semana previa al derbi estuvo totalmente marcada por este asunto. Vinicius fue tendencia en redes sociales con el lema #BailaVini y todo este ambiente aumentó día a día con nuevos mensajes de futbolistas, exjugadores y federaciones, entre otros, apoyando al extremo madridista. Hasta el punto de que el propio jugador tuvo que grabarse un vídeo para aclarar todo lo sucedido y denunciar a aquellos que le hayan podido faltar.

En cuanto a los futbolístico respecta, Vinicius ha conseguido en estas dos últimas temporadas dar ese salto que se le pedía a la hora de definir. El brasileño ha sido clave en partidos complicados y se ha ganado a la afición con un rendimiento espectacular. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Vinicius también está llamado a liderar a la selección canarinha junto a su amigo Neymar, quien no ha parado de apoyarle durante todo este tiempo.