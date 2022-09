La contundente reacción de Josep Pedrerol a los que han acusado a ‘El Chiringuito’ de amenazar a Vinicius

El director y presentador de ‘El Chiringuito de Jugones’, Josep Pedrerol, desveló en la tarde del martes que emprenderá acciones judiciales contra aquellos que han acusado al programa de tener actitudes mafiosas. El periodista dejó claro que nadie de su programa ha amenazado a Vinicius con ir en su contra si publicaba un vídeo contra el racismo.

“Estamos preparando una querella criminal contra el que ha dicho que tenemos actitudes mafiosas. Espero que esté esta tarde preparada porque no perdonaremos estas cosas. Queremos llegar hasta el final. El que lo publica, el que lo filtra y el que lo mueve. Creo que es bueno que lleguemos a tribunales. Este programa se equivoca en cosas, pero amenazar, nunca. Iremos hasta el final. Lo demostraremos. Pagará el que haya insinuado que ‘El Chiringuito’ tiene prácticas mafiosas. Hacemos periodismo, hay buen rollo. Pongo en la mano en el fuego por todos los periodistas que hay aquí. Son los mejores y lo sabéis. Este programa no puede quedar manchar por ningún aspirante a... Prefiero no decirlo. Nunca os he contado este tipo de cosas porque pienso que no tocan en un programa o en un directo de Twitch, pero creo que hay un límite”, manifestó Josep en el canal de Twitch de ‘El Chiringuito’.

Vinicius fue tendencia mundial tras recibir insultos durante toda la semana del derbi. Grandes estrellas tanto de la actualidad como de otras épocas quisieron enviarle mensajes de apoyo bajo el lema #BailaVini. Finalmente, el atacante protagonizó su particular samba junto a Rodrygo. El exjugador del Santos hizo el gol después de que Vinicius disparase al palo en una acción que fue a gran velocidad.

Otra de las polémicas del partido se produjo fuera del campo. Una parte de la afición del Atlético de Madrid protagonizó cánticos racistas contra Vinicius que se produjeron en los exteriores del estadio. LaLiga denunció estos cánticos conforme a la Ley 19/2007 contra el racismo, la cual también permite sancionar lo que ocurre fuera de los campos. Se desconoce la posible sanción que esto conllevaría. LaLiga descansa por el parón de selecciones en un momento muy dulce para Vinicius. El extremo tiene grandes sensaciones y sus números así lo ratifican con cinco tantos y tres asistencias en nueve encuentros. El gran reto del internacional brasileño es superar los registros que consiguió en la 2021-22: 17 dianas en Liga y 10 pases de gol.