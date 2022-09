El ejemplo de Eric García

Eric García es uno de los «fijos» en la lista del seleccionador. Lo convocó para la Eurocopa cuando apenas jugaba en el Manchester City. Y sigue siendo imprescindible ahora que también lo es para Xavi en el Barcelona. Pero Eric se acuerda de aquellos tiempos en los que no jugaba en su club.

«Todos los futbolistas quieren jugar y que el míster confíe en ti, aunque no tengas minutos, te refuerza y te da seguridad. Pero tienes que dar el máximo, porque el míster te da mucha confianza y se la tienes que devolver», reconoce el defensa.

En esa misma situación viven ahora otros futbolistas como Jordi Alba y Marco Asensio. El lateral azulgrana apenas ha jugado en los últimos encuentros y el madridista sólo ha disputado 47 minutos repartidos en cuatro choques durante toda la temporada. Tampoco Ferran Torres ha jugado muchos minutos y sólo ha sido titular en dos encuentros desde que comenzó el curso. Ni siquiera se ha estrenado en la Liga de Campeones.

Pero todos cuentan con la confianza de Luis Enrique. Y saben, como explica Eric García, que para el seleccionador tampoco es sencilla la situación. «Estoy seguro de que no fue fácil para él, pero como jugador te sientes agradecido y con confianza. Las cosas que me pide aquí son muy parecidas al Barça. Cada vez que entro al campo, intento devolverle la confianza que me ha dado», asegura.

Eric tuvo que soportar muchas críticas y ahora se ve reflejado en Ferran Torres. «Por desgracia me tuve que acostumbrar a ellas sobre todo la pasada temporada. Al principio te sorprende un poco, pero después entiendes lo que tienes que hacer, escuchar los consejos de los entrenadores, de los que más saben, y ya está», dice. «Ferran Torres ha demostrado lo buen futbolista que es. A veces la pelota no quiere entrar. Pero las cosas acaban llegando por sí solas cuando trabajas», añade Eric.