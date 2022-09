Los nuevos nombres que aparecen en la lista del Sevilla para sustituir a Julen Lopetegui

Julen Lopetegui sigue en la cuerda floja y esta semana se la vuelve a jugar, en esta ocasión ante el Atlético de Madrid de Simeone. El Sevilla solamente cuenta en Liga con cinco puntos de 18 posibles. Un bagaje negativo que también persiste en la Champions con una derrota ante el City (0-4) y un empate frente al Copenhague (0-0). Hasta ahora el gran favorito para hacerse con el banquillo hispalense era Marcelino García Toral. Monchi tiene la espinita clavada de que su anterior etapa no funcionase: “El momento crítico es sentarte con el entrenador y decidir el perfil. Uno de mis mayores fracasos fue mi relación con Marcelino. Solo estuvo seis meses y asumo mi culpa porque no fui capaz de hacer lo que me pedía y adaptarme a sus perfiles de juego. Interpreté subjetivamente y los jugadores no eran del perfil de Marcelino. Y eso es un error”.

La victoria ante el Espanyol ha dado oxígeno a Julen antes del parón, pero gran parte de la afición sigue pidiendo que se marche. En estos últimos días también está sobre la mesa la opción de Pochettino, tal y como señala Estadio Deportivo. El gran competidor del Sevilla es el Niza. Lucien Favre está contra las cuerdas y FootMercato informó que el gran candidato para su banquillo es Mauricio Pochettino. El argentino se encuentra sin equipo tras adiós del PSG y, tras postular sin éxito al banquillo del Chelsea, quiere regresar cuanto antes. El técnico veía con buenos ojos volver a LaLiga, pero tampoco descarta la opción del Niza.

En España se le sigue recordando tras conseguir el ascenso a Primera con el Espanyol en la temporada 2008-2009. Posteriormente, logró mantener al equipo en la máxima categoría del fútbol español durante cuatro temporadas. Sin embargo, en la 2012-2013 terminó siendo destituido por malos resultados pero eso no empaña que la gente le siga teniendo mucho cariño.

El posible despido de Lopetegui se está alargando debido a que el Sevilla tendría que hacer un desembolso de 12 millones de euros, además de todo lo que supone la llegada de un nuevo entrenador. Curiosamente, el mal momento del Sevilla contrasta con las grandes sensaciones que tiene el Betis de Pellegrini en una de las mejores etapas que se recuerdan. El tercer puesto con 15 puntos ratifica que el conjunto bético quiere estar en Champions la próxima temporada lo que sería la guinda perfecta a estas últimas campañas.