Pochettino rompe su silencio sobre el poder de Mbappé y el batacazo del PSG: “Un fracaso de 50 años...”

Mauricio Pochettino ya se veía lejos del Paris Saint-Germain después de la durísima derrota contra el Real Madrid que dejó al equipo fuera de la UEFA Champions League y cuestionado permanentemente por su falta de mano dura en el vestuario y no se equivocó. El 5 de Julio el PSG confirmaba la salida del argentino y la llegada de Christophe Gaultier.

El técnico argentino abandonaba el club tras una temporada repleta de dificultades, con su futuro permanentemente cuestionado y con la prensa francesa expresando abiertamente su dudas sobre la capacidad del técnico para sacar rendimiento al equipo. “Ha perdido crédito dentro del grupo por ser más flexible de la cuenta cuando quizá tendría que tener más mano dura”, afirmaba L’Equipe en una de sus múltiples críticas al entrenador..

Bajo su dirección técnica, el PSG logró la Liga 2022, la Copa 2021 y la Supercopa 2020 (disputada con retraso debido a la su pandemia). Sin embargo, la falta de resultados en Liga de Campeones (semifinal en 2021 y, sobre todo, la eliminación dolorosa ante Real Madrid en octavos este año) terminó por sentenciar a Pochettino. Ahora, el técnico habla por primera vez de su cese y su etapa en el París Saint Germain. “En el PSG no se valoran las ligas”, lamenta.

Aún así, Pochettino - en una entrevista exclusiva con Infobae- hace un buen balance de su paso por el PSG y habla abiertamente sobre la derrota ante el Real Madrid y la obsesión de Nasser Al-Khelaïfi.

Un fracaso de 50 años

“Yo creo que ha sido muy positivo. Las experiencias siempre hay que capitalizarlas y aprender de ellas. Somos seres racionales que tenemos que pensar de esa forma. En el aspecto deportivo hemos ganado la Copa, la Supercopa y la Liga en el año y medio, pero bueno, está claro que el proyecto del PSG pasa por ganar la Champions y todo lo que no sea ganar la Champions siempre se puede pensar que ha sido un fracaso. En todo caso es un fracaso de cincuenta años, no sólo de la última temporada, porque el PSG, sobre todo en los últimos diez, once años, con la llegada de los nuevos propietarios, tiene como objetivo ganar la Champions y yo creo que se va a conseguir porque los recursos están ahí, pero a veces en el fútbol no es como uno piensa lo que puede ser, sino que hay factores que no se pueden controlar, pero insistiendo año tras año, PSG seguro que va a poder lograr el sueño de ganar una Champions” afirma.

¿Un Psicólogo?

El técnico analizó la derrota ante el Real Madrid y fue contundente sobre la posible llegada de un psicólogo al PSG para evitar este tipo de situaciones.

“Habría que ponerle también un psicólogo al Chelsea, al Manchester City, al Liverpool y a todos los equipos a los que se ha enfrentado el Madrid en las últimas Champions. El factor suerte y el factor emocional influyen, pero no creo que sean un problema tan obvio para que se tenga que recurrir a un psicólogo. El fútbol es un contexto de emociones y nunca se va a encontrar una solución. Hay que demostrar que hay un problema psicológico. ¿Qué pasó con el Chelsea? ¿Qué pasó con el Manchester City, que en cinco minutos recibió tres goles? ¿Fue un problema psicológico?. Yo creo que hay circunstancias en el fútbol que suceden, que pasan y que no se pueden controlar”.

El poder de Mabppé

Mucho se ha hablado en los últimos meses del poder de Kylian Mbappé en el el club y de su libreta negra para realizar una “operación limpieza” de la plantilla pero Pochettino niega que el francés tenga algo que ver en la planificación deportiva de este año: «No creo que sea Kylian el que haya diseñado el nuevo proyecto. Los que mandan, en este caso el presidente, son los que habrán pensado que lo más conveniente era un nuevo proyecto en el club».

No obstante, el técnico argentino admite que el PSG ha hecho todo lo posible por retener a Kylian aunque eso implique hacer concesiones en el club. “Es uno de los mejores jugadores del fútbol mundial en la actualidad y creo que el PSG, teniendo todos los recursos para hacerlo, lo ha convencido para quedarse. Pero tampoco creo que sea Kylian el que haya diseñado el nuevo proyecto”, sentencia.

El hasta ahora entrenador del PSG sigue sin equipo pero se muestra tranquilo “asumiendo las circunstancias que nos tocaron vivir”. A buen seguro que no le faltaran pretendientes.