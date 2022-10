Lo nunca visto: dos jugadores del mismo equipo se chocan y el árbitro pita penalti

El mundo del fútbol nunca deja de sorprendernos. La muestra de ello es que dos futbolistas del mismo equipo, en este caso del Deportivo Fabril, se chocaron dentro de su área y el colegiado señaló penalti en este partido de la Tercera Federación. La confusión viene porque un jugador del Estradense estaba cerca de la acción, aunque en ningún momento llega a intervenir. El Deportivo iba perdiendo 2-0 y, después de este penalti, terminó empatando a dos. Las críticas han ido en aumento y la indignación de los seguidores del Estradense se está haciendo de notar. El propio club se está encargando de recopilar todos los vídeos posibles del suceso. Ni mucho menos se descarta que pidan explicaciones a la propia Federación para que aclaren este hecho.

Además, también hay muchas críticas a la plantilla del Fabril por no lanzar el balón fuera como gesto de honradez, tal y como se han visto en muchos campos de fútbol. Después de este penalti injusto, el equipo de La Coruña estuvo más volcado que nunca en el encuentro y logró ese empate tan ansiado. No hay ningún tipo de dudas al respecto, y los propios jugadores beneficiados no quisieron hacer declaraciones públicas. En redes sociales, los aficionados futboleros tampoco dan crédito a esta acción. Posiblemente, es uno de los penaltis más raros que se recuerdan pitar. Sí es cierto que se han señalado muchos piscinazos dentro del área, donde los jugadores engañan a los árbitros, pero no un choque entre dos compañeros de equipo.

El anterior entrenador del Deportivo Fabril fue Juan Carlos Valerón hasta 2021. El centrocampista intentó el ascenso, pero no lo consiguió. Ahora bien, fue un gran formador de talento con muchos chicos que terminaron en el primer equipo. El mejor ejemplo es Noel, el delantero que finalmente terminó fichando por el Real Madrid Castilla.

🔎 Unha das imaxes da Terceira @futgal



𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝘁𝗶 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮ñ𝗲𝗶𝗿𝗼𝘀



👓 Gañaba o @EstradenseCd por 2-0 diante do @RCDeportivo Fabril cando aconteceu esta xogada



O resumo do 2-2 en G24 ▶️ https://t.co/jKqizGWoJs



E os goles da xornada no @EnXogo_tvG2 (22:30) pic.twitter.com/1vKrE5sirR — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) October 2, 2022

Este empate del filial del Depor supone una buena noticia en comparación con el primer equipo que perdió ante el San Fernando (0-1). Riazor protagonizó algún que otro silbido nada más terminar el partido. Todo indicaba que el conjunto gallego sería el gran favorito para subir a Segunda División, pero la temporada se le está complicando. El Racing de Ferrol lidera la tabla con 16 puntos, mientras que el equipo que juega en Riazor tiene 11 empatado con el Alcorcón. La sorpresa de esta Primera RFEF es el Linares que está en segundo lugar, pero también con 16 puntos.