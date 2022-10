La desgarradora carta de un futbolista a su mujer fallecida: “Cómo hacerlo sin ti... me hará mucha falta ese beso”

Lily Pacheco, esposa del futbolista Ulises Dávila perdía la vida de manera repentina a los 31 años el pasado mes de mayo. El futbolista, que arranca su segunda temporada en Australia, se quedó solo y desolado a cargo del hijo de dos años que tenían en común.

Meses después de su pérdida, el mediocampista, que actualmente juega en el Macarthur FC de la primera división de Australia, sorprendió con la publicación de una emotiva carta de despedida en sus redes sociales: “Me cuesta tanto pensar cómo hacerlo sin ti. No se aún como será, Ni para que tiene que ser así. Solo se que intentaré lo mejor de mi, como siempre me decías ‘da lo mejor de ti en cada momento y disfruta’. Sé que desearías que siga jugando para ser feliz y poder transmitirle eso a nuestro hijo”.

“Me hará mucha falta ese beso y abrazo antes de cada partido o cada viaje, esa llamada antes de entrar al estadio para darme fuerza, y lo mejor de todo era saber que fuera el resultado que fuera siempre me ibas a recibir con una sonrisa grande, un beso y un abrazo. Sé que me guiarás en este nuevo torneo y me darás la fortaleza para seguir. Desde arriba nos apoya un angelito hermoso para que nos vaya bien este torneo y en esta final de copa. Que Dios nos bendiga en lo que venga…”, termina el desgarrador adiós del jugador de 31 años.

Aún se desconocen las causas exactas del trágico fallecimiento de la joven. Tan solo trascendió que habría acudido al Hospital tras sufrir un fuerte dolor de cabeza y habría perdido la vida apenas unas horas después.

“Fuiste la mejor”

En junio, el futbolista ya envió otro mensaje cuando debía haberse cumplido su cuarto aniversario de boda. “Feliz cuarto aniversario mi amor te voy a amar toda la vida… donde quiera que estés fuiste la mejor y nos entregaste acá lo mejor de tu ser y de tu vida, me dejas lo mejor de ti, un bebé hermoso por el que voy a luchar cada día. Te amo para siempre y gracias por todo que te disfruté al máximo y tú a mi”, fueron las sensibles palabras de Dávila.

En medio del dolor, el futbolista mexicano pudo dedicar a Lily Pacheco su gol y su triunfo en la Copa de Australia.