El ex compañero de Maradona que redujo al hombre que apuñaló al futbolista español Pablo Marí

El futbolista español Pablo Marí Villar, que actualmente milita en el Monza, se recupera tras ser apuñalado este jueves en la espalda en el interior de un Carrefour de un centro comercial en Assago (Milán). Pablo Marí se encontraba junto a su mujer y su hijo cuando fue víctima del ataque perpetrado por un hombre con trastornos mentales que mató a una persona e hirió de gravedad a otras tres y fue detenido. Fueron momentos de terror que el jugador español nunca olvidará. “Tuve suerte porque vi morir a una persona frente a mí. Estaba con el carrito con mi bebé y sentí un dolor insoportable en la espalda. Después de espalda. Después de eso vi a este hombre apuñalar a una persona en la garganta, frente a mí”, declaró a la la ‘Gazzetta dello Sport’.

Sin embargo, lo que se desconocía hasta ahora es que otro futbolista tendría un papel fundamental en el suceso.

“No soy un héroe, no hice nada en particular”, esas eran las palabras de Massimo Tarantino, que fue el primero en intervenir para frenar la locura del “apuñalador de Assago”. El suceso terminó con una persona muerta (uno de los cajeros del supermercado) y cinco personas heridas, incluido Pablo Marí, defensa español del Monza de 31 años.

Ex compañero de Maradona

El ex futbolista, que militó en el el Napoli que lideró Diego Maradona en los 80, se lanzó para detener al atacante que mató a una persona y apuñaló a otras cinco en un hipermercado de Milán.

Tarantino tiene ahora 51 años y su vida siempre ha estado marcada por el fútbol: nacido en Palermo con el ejemplo de su padre Bartolomeo (que también jugó en la Serie A con el Venezia), creció en el Cosmos Palermo antes de mudarse al Catania, con el que debutó en la C1 en la temporada 1987-1988. Era lateral izquierdo pero si hacía falta también podía jugar de central.

Sus excelentes actuaciones le permiten fichar por el Nápoles (juega un minuto en el año del Scudetto, 89-90, ocupando el lugar de Gianfranco Zola en el partido ante el Ascoli). Estuvo allí entre 1989 y 1996, con dos cesiones de por medio al Monza y al Barletta. Luego, la culminación de su sueño de la infancia: viste la camiseta nerazzurri del Inter. Aunque por desgracia juega muy poco debido a una lesión. Después se trasladó al Bolonia, donde jugó durante 5 temporadas; en la parte final de su carrera pasa por el Como, el Triestina y el Pavía.

Salvado por su físico

El futbolista Pablo Marí salvó su vida gracias a su físico de deportista de elite. “Se le realizó una construcción de dos músculos. Hablé con el jugador antes de la operación estaba tranquilo con una situación fácilmente solucionable desde el punto de vista de salud. La masa muscular es tal que el largo del cuchillo no ha pasado por completo la caja torácica para llegar a afectar el pulmón”, detalló el director del equipo de cirugía general del Hospital Niguarda, Osvaldo Chiara.

Pablo Marí, de 29 años, se inició en Tarragona y Mallorca de su país pero emigró en el 2016 al Manchester City. Tras estar cedido en el Girona, Deportivo La Coruña y NAC Breda de Países Bajos, recaló en el Flamengo de Brasil durante la temporada 2019/20. Estuvo en el Arsenal inglés hasta que dio el salto al Calcio para vestir las camisetas del Udinese y Monza, donde se desempeña actualmente.